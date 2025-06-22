ماذا قال الحوثيون عن ضرب أمريكا نووي إيران؟ قائد سابق يحذرهم: ''واشنطن ستدمركم''

الأحد 22 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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نددت جماعة الحوثي في اليمن، بالضربة الإمريكية على إيران واعتبرتها عدوان غاشم على منشآت نووية سلمية.

وقال الحوثيون اليوم الأحد بعد الضربة الإمريكية على إيران: ''العدوان الأمريكي انتهاك سافر لسيادة إيران ويكشف زيف ادعاءات الإدارة الأمريكية الحالية بتوجّهها نحو إحلال السلام في العالم''.

واعتبرت حكومة صنعاء غير المعترف بها والمدعومة من إيران، هجمات إدارة ترامب على ثلاثة مواقع نووية إيرانية ''إعلان حرب سافر على الشعب الإيراني الشقيق''.

واشارت الى التزام القوات التابعة لها باستهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر.

وامس اعلنت جماعة الحوثي أنها ستستهدف سفن أمريكا وبوارجها بالبحر الأحمر، اذا شاركت في الهجوم على إيران .

بدوره قال دانا بيتارد، وهو قائد سابق للقيادة الوسطى الأمريكية، إن الحوثيين سيتم تدميرهم، اذا استهدفوا السفن الأميركية في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الأحد، أن الجيش الأميركي نفذ "هجوماً ناجحاً جداً" على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "استكملنا هجومنا الناجح جداً على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان".

واستخدمت الولايات المتحدة 6 قنابل خارقة للتحصينات تزن كل منها 15 طنًا لقصف منشأة فوردو.

كما أطلقت 30 صاروخ "توماهوك" من غواصات أمريكية ضد منشأتي نطنز وأصفهان النوويتين.

ترامب قال إن الطائرات الأمريكية ألقت "حمولة كاملة من القنابل" ثم انسحبت بسلام، مضيفًا: "فوردو انتهت".