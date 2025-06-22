مباحثات يمنية سورية في إسطنبول

الأحد 22 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة سبأ إن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، التقى اليوم الأحد، وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور أسعد الشيباني، وذلك على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستعراض مستجدات العلاقات الأخوية، والتأكيد على الحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك..مؤكدَين أهمية تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبر وزير الخارجية اليمني عن الشكر والامتنان للتسهيلات التي قدمتها وزارة الخارجية السورية لإعادة افتتاح السفارة اليمنية في دمشق، والتي عكست العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.