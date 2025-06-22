هيئة نووية سعودية تكشف مدى التأثير الإشعاعي على المملكة ودول الخليج بعد الضربة الإمريكية على نووي إيران

الأحد 22 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية عدم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج العربية، على خلفية الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية الساعات الماضية.

وكتب حساب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية عبر منصة "إكس": "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية لم ترصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج العربية نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد 22 يونيو 2025، أكد مركز السلامة النووية الإيراني عدم تسجل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي الليلة الماضية.

وأضاف البيان: "يُعلم المركز بناءً على الإجراءات المتخذة والخطط السابقة، بالإضافة إلى المعلومات التي سجلتها أنظمة الكشف عن المواد المشعة، لم تُسجل أي علامات تلوث. لذلك، لا يوجد أي خطر على السكان القاطنين حول المواقع المذكورة".

وكانت الولايات المتحدة قد شنت، فجر الأحد، ضربات استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وقال ترامب إن الهدف منها هو الحد من قدرات إيران النووية، مشددا على أن طهران يجب أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا فستواجه "عواقب أكثر خطورة".

بدورها نقلت رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله أنه تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب من فوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأمريكي.

واستخدمت الولايات المتحدة 6 قنابل خارقة للتحصينات تزن كل منها 15 طنًا لقصف منشأة فوردو.

كما أطلقت 30 صاروخ "توماهوك" من غواصات أمريكية ضد منشأتي نطنز وأصفهان النوويتين.

ترامب قال إن الطائرات الأمريكية ألقت "حمولة كاملة من القنابل" ثم انسحبت بسلام، مضيفًا: "فوردو انتهت".