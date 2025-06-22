هل نقلت إيران اليورانيوم عالي التخصيب قبل الضربة الأمريكية؟

الأحد 22 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أظهرت صور الأقمار الصناعية نشاطا وصف بغير العادي لـ16 شاحنة كبيرة بالقرب من مدخل تحت الأرض لمنشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم قبل حوالي يومين من الضربة الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، حسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".

وأفاد محلل في شركة الأقمار الصناعية "ماكسار" لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بأنه في اليوم التالي، أظهرت صور جديدة أن غالبية الشاحنات تحركت بحوالي كيلومتر واحد إلى الشمال الغربي، مبتعدة عن المنشأة.

ولفتت الصور إلى وجود شاحنات وجرافات أخرى متمركزة قرب مدخل الموقع، ضمنها شاحنة واحدة كانت متوقفة مباشرة عند المدخل، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأنشطة التي كانت تجري قبيل الضربة.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن طهران كانت أخلت 3 مواقع نووية منذ فترة.

وكشف مصدر إيراني لوكالة رويترز للأخبار في وقت سابق، أنه تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة فوردو لموقع غير مُعلن، قبل الهجوم الأميركي.

مع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران يومه العاشر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الأحد، أن الجيش الأميركي نفذ "هجوماً ناجحاً جداً" على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "استكملنا هجومنا الناجح جداً على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان".

وأضاف: "أُسقطت حمولة كاملة من القنابل على موقع فوردو الرئيسي"، لافتاً إلى أن الطائرات التي نفذت الهجوم غادرت المجال الجوي الإيراني بسلام وهي في طريق عودتها إلى الوطن.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الضربات الأميركية على ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران "شنيعة"، محذراً من أنه "ستكون لها تداعيات دائمة"، وأن طهران "تحتفظ بجميع الخيارات للرد".