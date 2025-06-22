تفاصيل جديدة لاستخدام هذه القنبلة.. إليك ما نعلمه عن تفاصيل ضرب أمريكا للمواقع النووية الإيرانية

الأحد 22 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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ألقى الرئيس دونالد ترامب خطابًا للأمة، مُعلنًا أن الولايات المتحدة، على حد قوله، "قد ضربت بنجاح مواقع نووية إيرانية". استُهدفت 3 مواقع: فوردو، ونطنز، وأصفهان.

وكانت قاذفات أمريكية من طراز B-2 في عملية نهاية الأسبوع، وأفادت مصادر أن الضربات شملت ما يُسمى بالقنابل الخارقة للتحصينات، وهي قنابل تزن 30 ألف رطل، وتحتوي على 6 آلاف رطل من المتفجرات.

يُعتقد أنها القنبلة الوحيدة القادرة على الوصول إلى منشآت مدفونة عميقًا، وهي أول حالة معروفة لاستخدام القنبلة في ضربة عسكرية. كان ترامب يدرس العمل العسكري منذ أيام.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس يُفضل إيجاد حل دبلوماسي للصراع الإسرائيلي الإيراني، ولكن فقط إذا كان الإيرانيون أكثر استعدادًا للمفاوضات ومستعدين لتقديم تنازلات كبيرة.

يوم الخميس، منح الرئيس نفسه أسبوعين لاتخاذ قرار. لكن بعد يومين، ومع استمرار الهجمات بين إسرائيل وإيران، أمر الرئيس بشن ضربات أمريكية. يلقي مراسل CNN، مايكل يوشيدا، نظرة على تفاصيل هذه العملية التي جرت نهاية الأسبوع