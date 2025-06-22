أميركا تدك فوردو النووي وطهران تمطر تل أبيب وحيفا بالصواريخ!

الأحد 22 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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" في تطور مزلزل ينذر بانفجار إقليمي كارثي، دخل الصراع الإيراني الإسرائيلي يومه العاشر بانخراط أميركي مباشر، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح الأحد، أن الجيش الأميركي شنّ "هجوماً ناجحاً جداً" على ثلاثة مواقع نووية حساسة في إيران، شملت منشأتي فوردو ونطنز وأصفهان.

وأكد ترمب عبر منصته "تروث سوشال" أن قاذفات أميركية ألقت حمولة كاملة من القنابل على منشأة فوردو تحت الأرض، قبل أن تنسحب بسلام من الأجواء الإيرانية.

في المقابل، ردت إيران بقصف صاروخي كثيف استهدف مدينتي تل أبيب وحيفا، فيما وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الضربة الأميركية بـ"الجريمة النووية"، محذراً من "تداعيات دائمة"، ومؤكداً أن جميع خيارات الرد مفتوحة.

الوضع يتدهور بسرعة... والعالم يحبس أنفاسه أمام تصاعد المواجهة النووية الكبرى!