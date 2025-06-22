أميركا تدك فوردو النووي وطهران تمطر تل أبيب وحيفا بالصواريخ! انفجار الشرق الأوسط.. أمريكا تمطر إيران بوابل نووي والقاذفات تعود بعد المهمة الجحيمية! تحذير رئاسي من العواقب الوخيمة في حال تدخلت مليشيا الحوثي في حرب إسرائيل وإيران الحوثيون يهددون واشنطن ماذا يعني ذلك؟ الحوثيون يعلنون رسميا الدفاع عن إيران عسكريا.. دفاعا عنها وعن مصالحها ويتوعدون واشنطن.. عاجل اخطر الخدع الجديدة لإختراق حساب الوتساب .. إحذر منها أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمأرب يستقبل بعثة المنتخب تحت ٢٣ سنة ويؤكد دعم السلطة المحلية لمعسكرهم التدريبي يعيش وضع استثنائي ولا يستخدم وسائل الإتصال والإنترنت.. خامنئي يرشح ثلاثة أسماء لخلافته في حال اغتياله ويستبعد نجله
" في تطور مزلزل ينذر بانفجار إقليمي كارثي، دخل الصراع الإيراني الإسرائيلي يومه العاشر بانخراط أميركي مباشر، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح الأحد، أن الجيش الأميركي شنّ "هجوماً ناجحاً جداً" على ثلاثة مواقع نووية حساسة في إيران، شملت منشأتي فوردو ونطنز وأصفهان.
وأكد ترمب عبر منصته "تروث سوشال" أن قاذفات أميركية ألقت حمولة كاملة من القنابل على منشأة فوردو تحت الأرض، قبل أن تنسحب بسلام من الأجواء الإيرانية.
في المقابل، ردت إيران بقصف صاروخي كثيف استهدف مدينتي تل أبيب وحيفا، فيما وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الضربة الأميركية بـ"الجريمة النووية"، محذراً من "تداعيات دائمة"، ومؤكداً أن جميع خيارات الرد مفتوحة.
الوضع يتدهور بسرعة... والعالم يحبس أنفاسه أمام تصاعد المواجهة النووية الكبرى!