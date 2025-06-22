أميركا تدك فوردو النووي وطهران تمطر تل أبيب وحيفا بالصواريخ! انفجار الشرق الأوسط.. أمريكا تمطر إيران بوابل نووي والقاذفات تعود بعد المهمة الجحيمية! تحذير رئاسي من العواقب الوخيمة في حال تدخلت مليشيا الحوثي في حرب إسرائيل وإيران الحوثيون يهددون واشنطن ماذا يعني ذلك؟ الحوثيون يعلنون رسميا الدفاع عن إيران عسكريا.. دفاعا عنها وعن مصالحها ويتوعدون واشنطن.. عاجل اخطر الخدع الجديدة لإختراق حساب الوتساب .. إحذر منها أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمأرب يستقبل بعثة المنتخب تحت ٢٣ سنة ويؤكد دعم السلطة المحلية لمعسكرهم التدريبي يعيش وضع استثنائي ولا يستخدم وسائل الإتصال والإنترنت.. خامنئي يرشح ثلاثة أسماء لخلافته في حال اغتياله ويستبعد نجله
في تطور خطير ومفاجئ، شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة جوية صاعقة على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، في عملية عسكرية استغرقت أكثر من 37 ساعة طيران وتزود جوي بالوقود، بمشاركة القاذفات الشبحية "B-2 Spirit".
وأعلنت شبكة "فوكس نيوز" أن القاذفات عادت إلى قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميزوري، بعد تنفيذ المهمة التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "نجاح ساحق"، مؤكداً أن على إيران الآن "أن تنهي هذه الحرب".
من جانبها، وصفت الخارجية الإيرانية الهجمات بأنها "أحداث شنيعة" ستكون لها عواقب وخيمة ومدمرة، في حين كشف مسؤولون إيرانيون عن نقل المواد النووية المخصبة إلى أماكن سرية.
وتصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين واشنطن وطهران، وسط تحذيرات من اشتعال حرب إقليمية نووية قد تجر المنطقة إلى كارثة لا يمكن احتواؤها.
هل اقتربت ساعة الصفر؟ العالم يحبس أنفاسه.