انفجار الشرق الأوسط.. أمريكا تمطر إيران بوابل نووي والقاذفات تعود بعد المهمة الجحيمية!

الأحد 22 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تطور خطير ومفاجئ، شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة جوية صاعقة على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، في عملية عسكرية استغرقت أكثر من 37 ساعة طيران وتزود جوي بالوقود، بمشاركة القاذفات الشبحية "B-2 Spirit".

وأعلنت شبكة "فوكس نيوز" أن القاذفات عادت إلى قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميزوري، بعد تنفيذ المهمة التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "نجاح ساحق"، مؤكداً أن على إيران الآن "أن تنهي هذه الحرب".

من جانبها، وصفت الخارجية الإيرانية الهجمات بأنها "أحداث شنيعة" ستكون لها عواقب وخيمة ومدمرة، في حين كشف مسؤولون إيرانيون عن نقل المواد النووية المخصبة إلى أماكن سرية.

وتصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين واشنطن وطهران، وسط تحذيرات من اشتعال حرب إقليمية نووية قد تجر المنطقة إلى كارثة لا يمكن احتواؤها.

هل اقتربت ساعة الصفر؟ العالم يحبس أنفاسه.