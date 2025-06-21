الحوثيون يعلنون رسميا الدفاع عن إيران عسكريا.. دفاعا عنها وعن مصالحها ويتوعدون واشنطن.. عاجل

السبت 21 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت مليشيا الحوثي رسميا انحيازها لإيران عسكريا للدفاع عن مصالح طهران واهدافها التوسعية.

حيث توعدت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، باستهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر حال شنت واشنطن هجوما على إيران إسنادا لإسرائيل.

وأوردت المليشيا في بيان لها، إن أي هجوم أميركي مساند لإسرائيل ضد إيران لن يتم السكوت عنه”.

وأضاف البيان أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يأتي ضمن ما وصفه بـ”مشروع السيطرة الصهيوني الأميريكي الكامل على المنطقة”.

وأكدت المليشيا أن أي تورط أميركي في الهجمات الجارية على إيران سيُقابل برد عسكري مباشر من قبلها، يتمثل في استهداف السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر.

يأتي هذا بعد أكثر من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس قرار وقف الضربات على اليمن مقابل التزام الحوثيين بوقف استهداف السفن، وهو ما اعبرته الجماعة "انتصارا".

وقال ترامب إن "الحوثيين قالوا إنهم لم يعودوا يريدون القتال، وهذه أخبار جيدة، وأقبل موقف الحوثيين وقفَهم هجماتهم، وقررنا وقف قصفنا فورا".

وأضاف أن واشنطن لم تتوصل إلى اتفاق مع الحوثيين، لكنهم "استسلموا"، و"قالوا لنا: رجاء، توقفوا عن قصفنا ونحن سنتوقف من جانبنا عن استهداف السفن".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بوزارة