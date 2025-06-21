اخطر الخدع الجديدة لإختراق حساب الوتساب .. إحذر منها

السبت 21 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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يوجد العديد من طرق اختراق واتساب، بهدف الحصول على رموز التحقق وإرسال برامج التجسس أو حقن ملفات ضارة كمرفقات أو حتى أخذ نسخة لهاتفه أو حسابه على واتساب، وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق فإن الهجوم لا ينجح ما لن تتفاعل مع المهاجم بطريقة ما، ومن خلال موقع سعودي اون نتعرف على طرق طرق اختراق واتساب

أول خطوة يمكنك فعلها للحماية من الاختراق معرفة طرق الاختراق والاطلاع على أساليب الهاكر التي يستخدمها، وعند التعرف على الطرق التي يستخدمها المحتالون ومجرمي الإنترت يمكن بسهولة التعرف على أي عملية اختراق تستهدف حسابك، وستجد تفسير لأي شيء غريب يحصل في جهازك قبل فوات الأوان، ونعرف على أبرز الطرق المستخدمة في الاختراق في السطور التالية:

طرق اختراق واتساب

1 – الهندسة الاجتماعية

الهندسة الاجتماعية طريقة نفسية لاختراق الضحايا أكثر من كونها تقنية، وهي وسيلة للتلاعب بالأشخاص لاستخراج معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو رمز التحقق، ويمكن للهاكر تنزيل واتساب من متجر التطبيقات والبدء بتسجيل دخول بشكل طبيعي ولكن باستخدام رقمك و ستصلك رسالة فيها رمز التحقق إلى الرقم.

هذه الحالة يعتمد على إقناعك ويدعي أنه من فريق دعم واتساب أو رئيس شركتك، ويطالبك برمز التحقق كإجراء أمني.

2 – إعادة توجيه المكالمات

يستغل الهاكرز ميزة إعادة توجيه المكالمات في الهواتف الذكية، ويستخدمونها في الوصول إلى حساب واتساب وجميع المكالمات الواردة، وتحتاج هذه الحيلة الوصول إلى هاتف الضحية والدخول إلى إعدادات المكالمات وتوجيه المكالمات إلى رقم هاتف يمكن للهاكر الوصول إليه.

حماية واتساب يتطلب إجراءات أمنية استباقية، إضافة إلى معرفة أساليب الاختراق السابقة حتى لا تقع بها، ويكون العديد من الخطوات يمكن تطبيقها عند التعرف على أساليب الاختراق.الاختراق.