أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 21/06/2025
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2713
بيع الدولار 2725
شراء السعودي 713
بيع السعودي 715