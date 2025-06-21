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أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن

السبت 21 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 21/06/2025

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار                   534

بيع الدولار                     536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              2713

بيع الدولار                 2725

شراء السعودي             713

بيع السعودي               715

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