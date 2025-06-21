أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن

السبت 21 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 21/06/2025

الاسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 2713

بيع الدولار 2725

شراء السعودي 713

بيع السعودي 715