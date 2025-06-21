جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس

السبت 21 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت قناة السويس المصرية اليوم نتائج الفحص الشامل الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث جنوح سفينة RED ZED 1 التي تعرضت لعطل فني واصطدمت بإحدى المعديات في القناة.

وذكر بيان صادر عن هيئة قناة السويس أن اللجنة أكدت عدم وجود أية خسائر بشرية أو إصابات، وسلامة السفينة بشكل عام مع وجود بعض التلفيات الجاري حصرها في موقع الحادث.

وشدد على أن التقرير الفني أكد سلامة بدن السفينة بشكل عام وعدم وجود ما يمنع من مواصلة إبحارها مرة أخرى بعد إجراء الإصلاحات المؤقتة لفتحة صغيرة موجودة في مقدم السفينة فوق مستوى سطح الماء، وفور الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية واستكمال التحقيقات المتعلقة بالحادث.

ووفقا لهيئة قناة السويس يبلغ طول سفينة الغطس RED ZED 1 نحو 217 مترا، وعرضها 43 مترا، وحمولتها 41 ألف طن، وعبرت القناة خلال رحلتها قادمة من هولندا ومتجهة إلى السودان.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس نجحت في التعامل باحترافية شديدة مع الموقف الطارئ بتعرض سفينة الغطس RED ZED 1خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال، أمس الجمعة، لفقدان مفاجئ في منظومة التوجيه أدى إلى انحرافها بالكيلومتر 45 ترقيم القناة بموقع معدية الركاب بالقنطرة غرب.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة لإدارة الموقف الطارئ حالت دون وقوع اصطدام مؤثر برصيف المعدية، مشيرا إلى احترافية مرشدي القناة ممن تواجدوا على السفينة RED ZED1 ونجاحهم في منع التصادم العمودي والمباشر بين بدن السفينة مع رصيف المعدية ليكون التصادم موازي لمنع حدوث أضرار جسيمة.

وأشاد رئيس قناة السويس بالدور الاستباقي الهام الذي قام به مشرفي محطة إرشاد القنطرة بملاحظة انحراف السفينة عن خط سيرها وإبلاغ موقع معدية القنطرة بضرورة إخلاء الركاب والوحدات البحرية بالموقع في وقت قياسي لمنع حدوث أية إصابات أو خسائر جسيمة.

وأضاف أنه بمجرد الإخطار بانحراف السفينة عن مسارها تحركت على الفور 3 قاطرات تابعة للهيئة للتعامل مع الموقف الطارئ، وتمكنت القاطرات من استعدال السفينة في موقعها ثم تأمينها بعد إصلاح السفينة بمعرفة طاقمها ثم التحرك بمحاذاتها إلي منطقة البلاح ثم منطقة البحيرات الكبرى.