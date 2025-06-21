مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمأرب يستقبل بعثة المنتخب تحت ٢٣ سنة ويؤكد دعم السلطة المحلية لمعسكرهم التدريبي

السبت 21 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 105

أستقبل مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب، الأستاذ علي حشوان، ببعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تحت سن 23 عامًا، التي وصلت اليوم إلى المحافظة لإقامة معسكر تدريبي داخلي ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس آسيا 2025.

وأكد حشوان، أن السلطة المحلية بمحافظة مأرب، بقيادة اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المنتخبات الوطنية، وتوفير كافة التسهيلات لإنجاح معسكر المنتخب بما يعكس التزامها المستمر برعاية القطاع الرياضي والشبابي.

وأضاف أن المحافظة ستعمل على تهيئة الأجواء المثالية للجهاز الفني واللاعبين خلال فترة الإعداد، بما يُسهم في رفع جاهزية الفريق قبيل التصفيات الآسيوية المقررة في فيتنام خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر 2025.

وكان في استقبال البعثة، إلى جانب حشوان، كل من رئيس لجنة التسويق والاستثمار والنقل التلفزيوني في الاتحاد اليمني لكرة القدم مدير منشأة ملعب مأرب الرياضي، الأستاذ محمد عبدالناصر مهدي، ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بمأرب، الأستاذ صالح الحواني.

ويأتي هذا المعسكر التدريبي في إطار الجهود المتواصلة لتجهيز المنتخب بالصورة المثلى، وضمن توجهات السلطة المحلية لتفعيل الشراكة مع المؤسسات الرياضية ودعم تطلعات الشباب نحو التميز والمنافسة الإقليمية والدولية.