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أول فوز عربي في مونديال الأندية

السبت 21 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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حقق الترجي التونسي أول فوز عربي في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمقامة في الولايات المتحدة.

وفاز الترجي، فجر اليوم، بهدف بلا رد على لوس أنجليس ليحصد أول 3 نقاط عربية، وسجل الهدف يوسف بلايلي في الدقيقة 72.

وحافظ بشير بن سعيد حارس الترجي على فوز فريقه بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة 101 من عمر المباراة.

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