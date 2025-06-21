أول فوز عربي في مونديال الأندية

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حقق الترجي التونسي أول فوز عربي في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمقامة في الولايات المتحدة.
وفاز الترجي، فجر اليوم، بهدف بلا رد على لوس أنجليس ليحصد أول 3 نقاط عربية، وسجل الهدف يوسف بلايلي في الدقيقة 72.
وحافظ بشير بن سعيد حارس الترجي على فوز فريقه بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة 101 من عمر المباراة.