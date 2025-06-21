حرب إسرائيل وإيران.. إسرائيل تعلن تصفية قائد إيراني وموجة صواريخ إيرانية جديدة

السبت 21 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في اليوم التاسع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصفية سعيد إيزادي قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، في حين أطلقت طهران الموجة الصاروخية الـ18 مستهدفة مطار بن غوريون وعددا من المراكز العسكرية.

وقال كاتس إن إيزادي هو أكبر مسؤول في الحرس الثوري وكان على علاقة بحماس والجهاد الإسلامي في غزة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إنه فعل صفارات الإنذارات في عدة مناطق عقب إطلاق صواريخ من إيران، ودعا الإسرائيليين إلى التزام الملاجئ، في حين دوت انفجارات في مناطق وسط إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت دوت فيه انفجارات اليوم السبت في طهران جراء هجمات إسرائيلية، في حين أكدت محافظة أصفهان وسط إيران تعرض موقع نووي بالمدينة لقصف إسرائيلي صباح اليوم، في ظل سماع أصوات انفجارات بالأرجاء.

بدورها، نقلت وكالة فارس عن نائب محافظ أصفهان تأكيده أن الهجمات على منشأة أصفهان النووية لم تسفر عن تسرب مواد خطرة في المنطقة، قائلا للإيرانيين "لا داعي للقلق".

سياسيا، استمر الغموض بشأن الموقف الأميركي من المشاركة في المواجهة، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا يمكنه حسم القرار بشأن إيران الآن، وأضاف أنه يمنح طهران أسبوعين كأقصى حد.

كما قال مسؤول غربي إن الإيرانيين يرفضون أي لقاء مباشر مع الأميركيين في ظل الهجوم الإسرائيلي