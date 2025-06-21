حرب إسرائيل وإيران.. إسرائيل تعلن تصفية قائد إيراني وموجة صواريخ إيرانية جديدة ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على بورتو في مونديال الأندية رياضي عربي المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي المجاعة تستعد لغزو اليمن والأمم المتحدة تحذر الإدارة الأميركية تتخذ قرارات عقابية بحق الحوثيين والمتعاونين معهم .. أفراداً وكيانات أجهزة الأمن السعودية تحبط تهريب كميات هائلة من الممنوعات عبر حدودها الجنوبية القريبة من محافظة صعدة مليشيا الحوثي تحول مآذن المساجد إلى أبراج إنترنت والعائدات بالدولار الأمريكي الماجستير العسكرية للعميد الركن خالد الجماعي من كلية القيادة والأركان الملكية بالأردن مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل 24 ساعة من يوم زفافه وتقوم بتصفيته وإخفاء جثته من 750 الى 2700.. قرار حكومي قريب برفع سعر الدولار الجمركي واستثناء هذه السلع
في اليوم التاسع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصفية سعيد إيزادي قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، في حين أطلقت طهران الموجة الصاروخية الـ18 مستهدفة مطار بن غوريون وعددا من المراكز العسكرية.
وقال كاتس إن إيزادي هو أكبر مسؤول في الحرس الثوري وكان على علاقة بحماس والجهاد الإسلامي في غزة.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إنه فعل صفارات الإنذارات في عدة مناطق عقب إطلاق صواريخ من إيران، ودعا الإسرائيليين إلى التزام الملاجئ، في حين دوت انفجارات في مناطق وسط إسرائيل.
يأتي ذلك في وقت دوت فيه انفجارات اليوم السبت في طهران جراء هجمات إسرائيلية، في حين أكدت محافظة أصفهان وسط إيران تعرض موقع نووي بالمدينة لقصف إسرائيلي صباح اليوم، في ظل سماع أصوات انفجارات بالأرجاء.
بدورها، نقلت وكالة فارس عن نائب محافظ أصفهان تأكيده أن الهجمات على منشأة أصفهان النووية لم تسفر عن تسرب مواد خطرة في المنطقة، قائلا للإيرانيين "لا داعي للقلق".
سياسيا، استمر الغموض بشأن الموقف الأميركي من المشاركة في المواجهة، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا يمكنه حسم القرار بشأن إيران الآن، وأضاف أنه يمنح طهران أسبوعين كأقصى حد.
كما قال مسؤول غربي إن الإيرانيين يرفضون أي لقاء مباشر مع الأميركيين في ظل الهجوم الإسرائيلي