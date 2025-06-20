ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على بورتو في مونديال الأندية

الجمعة 20 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الأمريكي، إلى تحقيق الفوز على بورتو البرتغالي 1/2، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى أربع نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى بدون أهداف مع الأهلي المصري، ليتشارك الصدارة مع بالميراس البرازيلي، فيما تجمد رصيد بورتو البرتغالي عند نقطة واحدة فقط.

وسيواجه إنتر ميامي في الجولة المقبلة، فريق بالميراس البرازيلي يوم 25 من الشهر الجاري، فيما يلعب بورتو مع الأهلي.

وتقدم بورتو في الدقيقة الثامنة عن طريق سامو أمورديون من ضربة جزاء، قبل أن يدرك تيلاسكو سيجوفيا التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 54 سجل ميسي الهدف الثاني للفريق الأمريكي، وهو الهدف رقم 50 له في مسيرته مع الفريق