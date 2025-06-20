رياضي عربي المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

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تصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر وهداف نادي ليفربول، قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.
ولعب صلاح دورا أساسيا في فوز ليفربول بلقب الموسم الماضي من الدوري الإنكليزي الممتاز بتسجيله 29 هدفا و18 تمريرة حاسمة.
وفاز صلاح في وقت سابق من هذا العام، بجائزة أفضل لاعب من قبل رابطة كتاب كرة القدم، وسيكون الآن المرشح الأوفر حظا للفوز بتصويت زملائه.
وتضم القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب، أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول، وديكلان رايس لاعب أرسنال، وكول بالمر لاعب تشيلسي، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، ولاعب وسط مانشستر يونايتد برونو فرنانديز.
وكان ماك أليستر جزءا أساسيا من خط وسط ليفربول، حيث خاض 35 مباراة وساهم بخمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.
وفاز بالمر بجائزة أفضل لاعب شاب من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين لموسم 2023/ 2024، ورغم أنه لم يظهر بنفس المستوى الموسم المنقضي فقد سجل 15 هدفا وساعد تشيلسي على الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.
كما تألق رايس في خط وسط أرسنال، بتسجيله تسعة أهداف، وهو أعلى معدل في مسيرته، بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة في 52 مباراة على مستوى كافة المسابقات.
كما كان إيزاك عنصرا أساسيا في نجاح نيوكاسل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بكأس رابطة المحترفين بعد تسجيله 23 هدفا.
وأيضا كان فرنانديز نجما لامعا في موسم مخيب للآمال مع مانشستر يونايتد، إذ سجل ثمانية أهداف في الدوري وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.
ويقام حفل توزيع الجوائز في مانشستر يوم 19 أغسطس/ آب