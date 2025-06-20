المجاعة تستعد لغزو اليمن والأمم المتحدة تحذر

الجمعة 20 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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حذرت الأمم المتحدة من ظهور بؤر مجاعة في اليمن خلال الفترة المقبلة، نتيجة تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تغريدة على حسابه في منصة فيسبوك: "ملايين الناس في اليمن يعانون من جوع حاد، وقد تظهر بؤر مجاعة خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف أن انعدام الأمن الغذائي في البلاد لا يزال عند مستويات مقلقة للغاية، حيث أن ما يقرب من واحد من كل شخصين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وشددت الأوتشا، على ضرورة توفير تمويلات فورية لضمان استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، مضيفا: "علينا التحرك الآن لإنقاذ الأرواح".