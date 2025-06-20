أجهزة الأمن السعودية تحبط تهريب كميات هائلة من الممنوعات عبر حدودها الجنوبية القريبة من محافظة صعدة

الجمعة 20 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أحبطت سلطات الحدود السعودية تهريب أكثر من 1.3 طن من القات في المناطق الجنوبية الحدودية مع اليمن، قبل دخولها إلى المملكة، وضبطت يمنيين وإثيوبيين مخالفين لأمن الحدود، خلال اليومين الأخيرين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن دوريات حرس الحدود والأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير الحدوديتين مع اليمن، أحبطت، يومي الأربعاء والخميس، 10 عمليات لتهريب 1,306 كيلوغرامات من نبات القات، وضبطت 28 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، إضافة إلى مواطن سعودي لترويجه النبتة المُصنفة في المملكة "مادة مخدرة".

وأضافت أن الدوريات البرية لحرس الحدود والأفواج الأمنية في محافظتي العارضة وفيفا وقطاع الدائر بمنطقة جازان، أحبطت تهريب 659 كيلوغراماً من نبات القات في 6 عمليات منفصلة، خلال اليومين الأخيرين، وقبضت على 16 مخالفاً لنظام أمن الحدود (14 إثيوبي، و2 يمنيين)، لتورطهم في عمليات التهريب.

وأشارت "واس" إلى أن الدوريات البرية لحرس الحدود والأفواج الأمنية في قطاع الربوعة ومحافظة الفرشة بمنطقة عسير، أحبطت هي الأخرى 4 عمليات لتهريب 647 كيلوغراماً من القات، وضبطت 12 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

في غضون ذلك، قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مواطن سعودي لترويجه 668 كيلوغرام من القات في محافظة الدائر.

وأوضحت الوكالة أن الجهات الأمنية "استكملت الإجراءات النظامية الأولية بحق المهربين، وسلمتهم مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص".

يُذكر أن سلطات الحدود السعودية تحبط، وبشكل يومي، عمليات تهريب مئات الكيلوغرامات من القات، وتضبط عشرات المخالفين لنظام أمن الحدود؛ أغلبهم من الإثيوبيين واليمنيين.