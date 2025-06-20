الماجستير العسكرية للعميد الركن خالد الجماعي من كلية القيادة والأركان الملكية بالأردن

الجمعة 20 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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نال العميد الركن خالد صالح الجماعي، قائد اللواء 72 مشاة في المنطقة العسكرية السابعة، درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية.

وجاءت الأطروحة التي قدمها العميد بعنوان: "الذكاء الاصطناعي ودوره في حروب المستقبل"، ضمن برنامج أكاديمي يُعد من أبرز البرامج العسكرية في المنطقة، ويشارك فيه ضباط من دول عربية وأجنبية.

ويعد العميد خالد الجماعي من القيادات العسكرية البارزة في الجيش اليمني. حصل على الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء، والتحق بالسلك العسكري عام 1998، ثم عمل لسنوات في وزارة الداخلية، قبل أن ينتقل لوزارة الدفاع.

وشارك العميد منذ 2013 في قيادة معارك التصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية، وساهم في إعادة بناء القوات المسلحة عام 2015، قبل أن يتدرج في عدة مواقع قيادية، منها قائد معسكر المغاوير، وقائد الكتيبة الرابعة في اللواء ذاته، ثم رئيس عمليات وأركان اللواء 72، إلى أن صدر قراراً جمهورياً بتعيينه قائداً للواء في 5 يوليو 2018.

وقاد العميد الركن الجماعي العديد من المعارك العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في جبهات صنعاء ومارب والجوف، وله سجل ميداني حافل بالمهام القتالية في الدفاع عن الجمهورية.

يذكر أن كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية تعد من أعرق المؤسسات العسكرية العربية، وقد خرجت منذ تأسيسها المئات من كبار الضباط الذين شغلوا مواقع قيادية في جيوش دولهم.