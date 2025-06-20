مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل 24 ساعة من يوم زفافه وتقوم بتصفيته وإخفاء جثته

الجمعة 20 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على إختطاف عريس قبيل يوم واحد من موعد زفافه في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن شابا يدعى "عباس محمد الأشول"، إخطفته مليشيا الحوثي في صنعاء، قبيل يوم من موعد زفافه، في جريمة قوبلت باستياء واسع في الأوساط الشعبية.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب عباس الأشول الذي ينتمي لمنطقة "خودان" بمديرية يريم شمال شرق محافظة إب، كان على موعد مع زفافه في الـ 12 من يونيو الجاري، غير أن اختطاف المليشيا حول فرحته وفرحة أسرته إلى صدمة وكارثة.

ولفتت المصادر إلى أن قياديا حوثيا يدعى "عبدالجبار الأخضري" متورط في عملية الإختطاف، وسط مطالبات مجتمعية بمحاسبة الجاني وسرعة إطلاق سراح العريس المختطف.

الى ذلك قالت مصادر في العاصمة صنعاء

انه عُثر يوم امس الخميس، على جثة ابشاب "عباس محمد عبدالله الأشول"، مدفونة في ساحة ترابية مهجورة شمالي العاصمة المحتلة صنعاء، بعد أكثر من أسبوع على اختفائه، في واقعة هزت الأوساط اليمنية وخلفت غضباً عارماً.

ونقلت منصات اعلامية ان الشاب عباس الأشول تمت تصفيته على يد المدعو/ عبدالجبار الاخضري وهو المتهم الرئيسي في واقعة اختطاف عباس محمد عبدالله الاشول ومن ثم قتله عبر إطلاق النار عليه من سلاح مسدس في الراس أدت إلى وفاته، وقيام المتهم بإخفاء جثته بدفنها بكمية كبيرة من التراب غرب الكلية الحربية.

وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات واسعة بمناطق سيطرتها المسلحة، تنوعت بين جرائم القتل والشروع بالقتل والإختطافات والتنكيل والتعذيب داخل السجون، وغيرها من الإنتهاكات اليومية التي تمارسها المليشيا