حظور مضطرب ودفاع هزيل .. عبدالملك الحوثي يستميت مدافعا عن إيران ومشروعها النووي

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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في حظور مضطرب ودفاع هزيل ظهر المدعو عبدالملك الحوثي زعيم مليشيا إيران في اليمن عبر خطاب يوصف دائما من كل متابعيه بانه خطاب سمج ومكرر. لكنه هذه المرة حاول جاهدا الدفاع عن اولياء نعمته واوصياء قراره في طهران.

حيث زعم إن إيران لا تريد إطلاقاً انتاج سلاحاً نووياً ولا أن تمتلكه موكدا ان ذلك محظور في رؤيتها الدينية، واصفا العدوان الإسرائيلي على طهران بالتطور الخطير على المنطقة بأسرها.

وأضاف الحوثي -في كلمة متلفزة له اليوم حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة وإيران- أن إيران تؤكد مراراً وتكراراً أنها لا تريد إطلاقاً أن تنتج السلاح النووي ولا أن تمتلكه وأن ذلك محظور في رؤيتها الدينية.

وأشار إلى أن إيران أتاحت المجال للرقابة القوية على منشآتها النووية وحملات التفتيش، وغير ذلك من الإجراءات التطمينية.

وأكد زعيم الحوثيين ثبات موقف جماعته مع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع إيران ضد العدو الإسرائيلي، وفي مواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي.

وأفاد أن المعركة من قطاع غزة إلى إيران واحدة، والقضية واحدة، والأمة واحدة، مشيرا إلى أن كيان العدو الصهيوني هو عدو واحد يستهدف الأمة بكاملها بدعم غربي.

ولفت إلى أن الأمريكي داعم للعدو الإسرائيلي وشريك له في فكرة تحويل مراكز المساعدات الإنسانية إلى مصيدة للإبادة الجماعية.. مؤكدا أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي والأمريكي في مراكز توزع المساعدات تشويه كبير للعمل الإنساني وإساءة كبيرة جدا إلى العمل الإنساني.

ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي يحاول الالتفاف على مسألة تقديم الغذاء والعمل الإنساني والمساعدات بطريقة وحشية وإجرامية ووقحة.

وفيما يتعلق بالحرب ضد إيران قال الحوثي إن العدوان الإسرائيلي الغادر على طهران تطور خطير على مستوى المنطقة بكلها.

وتابع "ما قبل العدوان الإسرائيلي على إيران قام الأمريكي بأسلوب الخداع بالدخول في مفاوضات معها بوساطة عمانية".

وقال إن الغرب يكرر الأخذ والرد والنقاش حول الملف النووي ليجعل منه مشكلة كبيرة وذريعة في مواقفه العدائية ضد الجمهورية الإسلامية، مبينا أن الغرب يتخذ مواقف عدائية ضد إيران في الملف النووي رغم أنه مع دول أخرى وكذا العدو الإسرائيلي يمتلكون السلاح النووي وينتجونه