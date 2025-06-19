الهلال السعودي يحرج ريال مدريد في بداية عصر ألونسو بمونديال الأندية

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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خطف الهلال السعودي تعادلا بطعم الفوز مع ريال مدريد الإسباني 1/1 ليل الأربعاء/الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية.

وتقدم ريال مدريد، الذي دخل المباراة الأولى تحت قيادة مديره الفني الجديد تشابي ألونسو، في الدقيقة 34 عن طريق غونزالو غارسيا، قبل أن يدرك روبن نيفيز التعادل للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 41.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، تصدي المغربي ياسين بونو لضربة جزاء من فيدريكو فالفيردي قائد ريال مدريد، ليحافظ على نقطة ثمينة لفريقه في مستهل مشواره بالبطولة مع مدربه الجديد سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان السابق.

ويلتقي الهلال في الجولة المقبلة مع ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الاثنين، بينما يلعب ريال مدريد في اليوم نفسه مع باتشوكا المكسيكي.

بدأ الهلال بقوة، واستعان مدربه الإيطالي بالثلاثي الهجوم المكون من البرازيلي مالكوم ومواطنه ماركوس ليوناردو، ونجم المنتخب السعودي وقائد الهلال سالم الدوسري.

على الجانب الآخر، غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن المباراة بداعي تعرضه للحمى، واختار الإسباني ألونسو، المدير الفني الذي خاض أول مباراة رسمية له مع الفريق، المهاجم الشاب غونزالو غارسيا، إلى جانب الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ورودريغو في قيادة خط الهجوم.

وشهدت الدقائق الأولى فرصا عديدة للهلال، حيث سدد البرتغالي نيفيز، لاعب الوسط، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، لكنها علت عارضة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الريال.

وبعد ذلك بأربع دقائق، سدد ماركوس ليوناردو كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن، وبدا الهلال أكثر سيطرة هجومية على المباراة.

وفي الدقيقة 19 سجل الهلال هدفا عن طريق مدافعه البرازيلي رينان لودي، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لكن ذلك لم يبعد الهلال عن المحاولات الهجومية المتعددة لهز شباك كورتوا.

وعلى عكس سير اللعب، سجل ريال مدريد هدف التقدم في الدقيقة 34 عن طريق غارسيا، الذي تلقى تمريرة عرضية أرضية من زميله رودريغو، ليضع الكرة في شباك بونو الذي لم يتعرض لاختبارات قوية قبل اهتزاز شباكه.

لكن الهلال لم يستسلم وحاول تسجيل هدف التعادل، وجاءت فرصته في الدقيقة 41 حينما احتسب الحكم ضربة جزاء بعد تدخل من المدافع الإسباني الشاب ماركوس أسينسيو على ماركوس ليوناردو داخل منطقة الجزاء، ليترجمها نيفيز بنجاح في الشباك.

وسارت الأمور على نفس المنوال حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1 بين الهلال وريال مدريد.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى ألونسو تغييرا في صفوف الريال، حيث خرج المدافع أسينسيو، ونزل بدلا منه أردا غولر، بينما دخل الهلال بنفس تشكيل الشوط الأول.

وواصل الهلال ضغطه وتمسك بأمل تسجيل هدف ثان في شباك الريال، بينما دافع الفريق الإسباني بكل قوة محاولا ألا يتلقى هدفا آخر.

وهاجم الريال بنجمه فينسيوس الذي لم يظهر كثيرا في المباراة، واختفت ملامح الخطورة من جانب لاعب الوسط الإنكليزي جود بلينغهام، الذي لم يلق الدعم الكافي لتوجيه الكرات بتجاه مرمى بونو.

وشهدت الدقائق الأخيرة تبادلا للهجمات بين الفريقين، حيث حاول ريال مدريد تسجيل هدف ثان، بينما حاول الهلال مباغتة منافسه والتقدم في النتيجة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، احتسب الحكم ضربة جزاء للريال بداعي وجود خطأ من محمد القحطاني لاعب الهلال على فران غارسيا، مدافع ريال مدريد، لكن بونو تصدى للضربة المنفذة من قائد الفريق فالفيردي، لينقذ فريقه من اهتزاز شباكه في الثواني الأخيرة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1/1.