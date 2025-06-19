ريال مدريد يعلن نقل مبابي للمستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال ريال مدريد اليوم الخميس إن مهاجمه كيليان مبابي نُقل إلى المستشفى بعد معاناته من التهاب في المعدة والأمعاء خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وأضاف ريال في بيان “لاعبنا كيليان مبابي يعاني من التهاب حاد في المعدة والأمعاء وتم نقله إلى المستشفى للخضوع لمجموعة من الفحوص واتباع مسار العلاج المناسب”.

وغاب الفرنسي مبابي عن المباراة الأولى لريال في كأس العالم للأندية والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع الهلال السعودي أمس الأربعاء