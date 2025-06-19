الهلال السعودي يحرج ريال مدريد في بداية عصر ألونسو بمونديال الأندية ريال مدريد يعلن نقل مبابي للمستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء ما هي القنبلة الأمريكية الخارقة ''جي بي يو-57'' القادرة على الوصول للمنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض؟ طارق صالح يزور جزر بالبحر الأحمر ويشيد بجاهزية القوات البحرية تحذير خطير جدا من الأطباء قد يهدد حياتك.. ماذا يحدث عند الاستحمام بالماء ساخن؟ تعرف على عدد التذاكر التي باعها الفيفا لبطولة كأس العالم للأندية ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة بورنموث الضرب في طهران والرعب عند الحوثيين بالحديدة.. تفاصيل اجتماع سري للتحشيد ''انتصاراً لإيران'' اعلان نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 90.88 بالمئة طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار بالمرتفعات الجبلية
قال ريال مدريد اليوم الخميس إن مهاجمه كيليان مبابي نُقل إلى المستشفى بعد معاناته من التهاب في المعدة والأمعاء خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بالولايات المتحدة.
وأضاف ريال في بيان “لاعبنا كيليان مبابي يعاني من التهاب حاد في المعدة والأمعاء وتم نقله إلى المستشفى للخضوع لمجموعة من الفحوص واتباع مسار العلاج المناسب”.
وغاب الفرنسي مبابي عن المباراة الأولى لريال في كأس العالم للأندية والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع الهلال السعودي أمس الأربعاء