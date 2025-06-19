طارق صالح يزور جزر بالبحر الأحمر ويشيد بجاهزية القوات البحرية

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أفاد اعلام المقاومة الوطنية، بأن عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، قام اليوم الخميس بجولة تفقدية للقوات البحرية اليمنية في الجزر المحررة بالبحر الأحمر، شملت أرخبيل حنيش (الكبرى والصغرى وسيول) وجزيرة زقر.
وهدفت الزيارة للاطلاع على جاهزية الوحدات البحرية المنتشرة في تلك الجزر.
وأشاد طارق بمستوى الانضباط والروح القتالية العالية التي يتمتع بها أفراد القوات البحرية، مثمنًا إنجازاتهم في التصدي لعمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، بما في ذلك ضبط شحنات نوعية تحتوي على صواريخ وطائرات مسيّرة ومنظومات متقدمة.