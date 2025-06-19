آخر الاخبار

ما هي القنبلة الأمريكية الخارقة ''جي بي يو-57'' القادرة على الوصول للمنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض؟ طارق صالح يزور جزر بالبحر الأحمر ويشيد بجاهزية القوات البحرية تحذير خطير جدا من الأطباء قد يهدد حياتك.. ماذا يحدث عند الاستحمام بالماء ساخن؟ تعرف على عدد التذاكر التي باعها الفيفا لبطولة كأس العالم للأندية ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة بورنموث الضرب في طهران والرعب عند الحوثيين بالحديدة.. تفاصيل اجتماع سري للتحشيد ''انتصاراً لإيران'' اعلان نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 90.88 بالمئة طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار بالمرتفعات الجبلية شاهد .. اسرائيل تتعرض لأعنف ضربة إيرانية منذ بدء الحرب وتتوعد باغتيال المرشد تحذير روسي مرعب ودخولها خط المواجهات بات قريبا : تدخل أمريكا لصالح إسرائيل قد يُشعل حرباً عالمية مدمّرة!

طارق صالح يزور جزر بالبحر الأحمر ويشيد بجاهزية القوات البحرية

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 233

أفاد اعلام المقاومة الوطنية، بأن عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، قام اليوم الخميس بجولة تفقدية للقوات البحرية اليمنية في الجزر المحررة بالبحر الأحمر، شملت أرخبيل حنيش (الكبرى والصغرى وسيول) وجزيرة زقر.

 وهدفت الزيارة للاطلاع على جاهزية الوحدات البحرية المنتشرة في تلك الجزر.

وأشاد طارق بمستوى الانضباط والروح القتالية العالية التي يتمتع بها أفراد القوات البحرية، مثمنًا إنجازاتهم في التصدي لعمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، بما في ذلك ضبط شحنات نوعية تحتوي على صواريخ وطائرات مسيّرة ومنظومات متقدمة.

إقراء أيضاً
الضرب في طهران والرعب عند الحوثيين بالحديدة.. تفاصيل اجتماع سري للتحشيد ''انتصار
اعلان نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 90.88 بالمئة
طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار بالمرتفعات الجبلية
اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب تتوعد بملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون
وزارة الدفاع تحذّر من خطورة خرافة الولاية الحوثية وتدعو لمواجهتها بمعركة وعي شامل
البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول