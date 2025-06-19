ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة بورنموث

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - رويترز

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إن ليفربول سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه عندما يستضيف بورنموث على ملعب آنفيلد في 15 أغسطس آب المقبل بينما يلعب أرسنال أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في مباراته الافتتاحية بعدها بيومين.

ويحل مانشستر سيتي، الذي يتطلع للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز السابع تحت قيادة بيب جوارديولا، ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في مباراته الافتتاحية للموسم يوم 16 أغسطس.

وينطلق الموسم الجديد بمباراة واحدة في 15 أغسطس وينتهي في 24 مايو أيار 2026.