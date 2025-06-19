آخر الاخبار

ما هي القنبلة الأمريكية الخارقة ''جي بي يو-57'' القادرة على الوصول للمنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض؟ طارق صالح يزور جزر بالبحر الأحمر ويشيد بجاهزية القوات البحرية تحذير خطير جدا من الأطباء قد يهدد حياتك.. ماذا يحدث عند الاستحمام بالماء ساخن؟ تعرف على عدد التذاكر التي باعها الفيفا لبطولة كأس العالم للأندية ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة بورنموث الضرب في طهران والرعب عند الحوثيين بالحديدة.. تفاصيل اجتماع سري للتحشيد ''انتصاراً لإيران'' اعلان نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 90.88 بالمئة طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار بالمرتفعات الجبلية شاهد .. اسرائيل تتعرض لأعنف ضربة إيرانية منذ بدء الحرب وتتوعد باغتيال المرشد تحذير روسي مرعب ودخولها خط المواجهات بات قريبا : تدخل أمريكا لصالح إسرائيل قد يُشعل حرباً عالمية مدمّرة!

ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة بورنموث

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - رويترز
عدد القراءات 211

  

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إن ليفربول سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه عندما يستضيف بورنموث على ملعب آنفيلد في 15 أغسطس آب المقبل بينما يلعب أرسنال أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في مباراته الافتتاحية بعدها بيومين.

ويحل مانشستر سيتي، الذي يتطلع للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز السابع تحت قيادة بيب جوارديولا، ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في مباراته الافتتاحية للموسم يوم 16 أغسطس.

وينطلق الموسم الجديد بمباراة واحدة في 15 أغسطس وينتهي في 24 مايو أيار 2026.

 
إقراء أيضاً
تعرف على عدد التذاكر التي باعها الفيفا لبطولة كأس العالم للأندية
فوز المنتخب السعودي في أول مبارياته في بطولة الكأس الذهبية بأمريكا
رادوكانو غير راضية عن مستواها بعد الخروج من دور الثمانية ببطولة كوينز
النرويجي فارهولم يحطم رقمه القياسي العالمي في سباق 300 متر حواجز
ساني يودع بايرن ميونيخ قبل انتقاله إلى غلطة سراي
سيتي يتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي ريندرز قبل كأس العالم للأندية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول