آخر الاخبار

اعلان نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 90.88 بالمئة طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطاراً بالمرتفعات الجبلية شاهد .. اسرائيل تتعرض لأعنف ضربة إيرانية منذ بدء الحرب وتتوعد باغتيال المرشد تحذير روسي مرعب ودخولها خط المواجهات بات قريبا : تدخل أمريكا لصالح إسرائيل قد يُشعل حرباً عالمية مدمّرة! قتلى وجرحى بصواريخ إيرانية مفاجئة ضربت تل أبيب ومستشفى سوروكا ببئر السبع ترمب على مفترق نار: انقسام داخلي يُربك قرار ضرب إيران وخامنئي يتوعد برد مزلزل! إسرائيل تعلن تفجير قلب إيران النووي ..تفاصيل جديدة عن قصف مفاعل راك يفتح أبواب الجحيم صفقة نووية خلف الكواليس.. بوتين يكشف تعهّد إسرائيلي بضمان أمن الروس في بوشهر! اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب تتوعد بملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون الذكاء الاصطناعي ولصوصية الإبداع

اعلان نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 90.88 بالمئة

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 155

أعلنت وزارة التربية والتعليم بصنعاء، اليوم الخميس نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 1446 للهجرة بنسبة نجاح 90.88 بالمئة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات 295 ألفاً و 958 طالباً وطالبة حضر الاختبار 288 ألفاً و 525 طالباً وطالبة، و تغيب سبعة آلاف و 433 طالباً وطالبة.

وذكرت أنه نجح في الاختبار 262 ألفاً و 212 طالباً وطالبة، فيما رسب 26 ألفاً و 313 طالبا وطالبة.

ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم ابتداء من اليوم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.

إقراء أيضاً
طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطاراً بالمرتفعات الجبلية
اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب تتوعد بملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون
وزارة الدفاع تحذّر من خطورة خرافة الولاية الحوثية وتدعو لمواجهتها بمعركة وعي شامل
البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك
السعودي يقفز أمام الريال اليمني إلى أكثر من 700 والدولار يستقر عند حاجز 2700.. أس
عدن: سفير جديد لدى اليمن يسلم أوراق اعتماده للرئيس العليمي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول