اعلان نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 90.88 بالمئة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم بصنعاء، اليوم الخميس نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 1446 للهجرة بنسبة نجاح 90.88 بالمئة.
وأوضحت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات 295 ألفاً و 958 طالباً وطالبة حضر الاختبار 288 ألفاً و 525 طالباً وطالبة، و تغيب سبعة آلاف و 433 طالباً وطالبة.
وذكرت أنه نجح في الاختبار 262 ألفاً و 212 طالباً وطالبة، فيما رسب 26 ألفاً و 313 طالبا وطالبة.
ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم ابتداء من اليوم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.