طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطاراً بالمرتفعات الجبلية

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الخميس، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً، ورطب وحار نهاراً - معتدل ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة على طول السواحل الشرقية والجنوبية والغربية، بينما تكون نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى، حيث تتراوح سرعتها بين (25-35) عقدة.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو ومغبّر نسبياً، وحار إلى شديد الحرارة نهاراً - معتدل ليلاً، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الخميس، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 38 / 31 - المكلا 37 / 30 - الحديدة 36 / 31 - سقطرى 35 / 26 - المخا 36 / 29 - الغيضة 37 / 29 - زنجبار 37 / 30 - لحج 39 / 30 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 43 / 25 - مأرب 41 / 26 - عتق 40 / 27 - بيحان 39 / 25 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 14 - تعز 33 / 22 - ذمار 30 / 12 - الضالع 34 / 23 - إب 32 / 16 - البيضاء 33 / 15 .

وحذّر المركز، المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس .. مهيباً بهم أخذ الاحتياطات والإرشادات اللازمة للوقاية من الحر والإكثار من شرب السوائل .. منبهاً الأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الخميس، أن تكون حالة البحر في السواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل باب المندب خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل شبوة وأبين وعدن معتدل الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج، وفي خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب مضطرب الموج، كما حذّر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.