تحذير روسي مرعب ودخولها خط المواجهات بات قريبا : تدخل أمريكا لصالح إسرائيل قد يُشعل حرباً عالمية مدمّرة!

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 37

في تصعيد خطير يزيد من التوترات العالمية، جددت روسيا اليوم تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة التدخل عسكريًا إلى جانب إسرائيل في صراعها المحتدم مع إيران، معتبرة أن ذلك قد يُطلق "دوامة تصعيد رهيبة" لا يمكن السيطرة عليها.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن أي تحرك أمريكي في هذا الاتجاه سيشعل فتيل أزمة كارثية، وذلك في أعقاب إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الشرق الأوسط، على رأسها حاملة الطائرات "نيميتز".

كما شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان رسمي، على أن موسكو "تحذر الولايات المتحدة من دعم إسرائيل عسكرياً أو حتى التفكير في ذلك"، مؤكدة أن ما يحدث لا يشكل تهديدًا إقليميًا فقط، بل ينذر بـ"كارثة تهدد الأمن العالمي بأسره".

يأتي هذا التحذير في ظل أنباء متصاعدة عن استعدادات أمريكية حثيثة للتدخل العسكري المباشر ضد إيران، ما يفتح الباب أمام انفجار إقليمي قد يتدحرج إلى حرب شاملة لا تبقي ولا تذر.