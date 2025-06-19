تحذير روسي مرعب ودخولها خط المواجهات بات قريبا : تدخل أمريكا لصالح إسرائيل قد يُشعل حرباً عالمية مدمّرة! قتلى وجرحى بصواريخ إيرانية مفاجئة ضربت تل أبيب ومستشفى سوروكا ببئر السبع ترمب على مفترق نار: انقسام داخلي يُربك قرار ضرب إيران وخامنئي يتوعد برد مزلزل! إسرائيل تعلن تفجير قلب إيران النووي ..تفاصيل جديدة عن قصف مفاعل راك يفتح أبواب الجحيم صفقة نووية خلف الكواليس.. بوتين يكشف تعهّد إسرائيلي بضمان أمن الروس في بوشهر! اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب تتوعد بملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون الذكاء الاصطناعي ولصوصية الإبداع وزارة الدفاع تحذّر من خطورة خرافة الولاية الحوثية وتدعو لمواجهتها بمعركة وعي شاملة السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص إسرائيل أردوغان يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويصفه بأنه مجرم تجاوز هتلر
في تصعيد خطير يزيد من التوترات العالمية، جددت روسيا اليوم تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة التدخل عسكريًا إلى جانب إسرائيل في صراعها المحتدم مع إيران، معتبرة أن ذلك قد يُطلق "دوامة تصعيد رهيبة" لا يمكن السيطرة عليها.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن أي تحرك أمريكي في هذا الاتجاه سيشعل فتيل أزمة كارثية، وذلك في أعقاب إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الشرق الأوسط، على رأسها حاملة الطائرات "نيميتز".
كما شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان رسمي، على أن موسكو "تحذر الولايات المتحدة من دعم إسرائيل عسكرياً أو حتى التفكير في ذلك"، مؤكدة أن ما يحدث لا يشكل تهديدًا إقليميًا فقط، بل ينذر بـ"كارثة تهدد الأمن العالمي بأسره".
يأتي هذا التحذير في ظل أنباء متصاعدة عن استعدادات أمريكية حثيثة للتدخل العسكري المباشر ضد إيران، ما يفتح الباب أمام انفجار إقليمي قد يتدحرج إلى حرب شاملة لا تبقي ولا تذر.