قتلى وجرحى بصواريخ إيرانية مفاجئة ضربت تل أبيب ومستشفى سوروكا ببئر السبع

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أطلقت إيران زهاء 30 صاروخاً على مناطق واسعة من إسرائيل، صباح اليوم، حيث أفيد عن سقوط عدد منها في نطاق مدينة تل أبيب، حيث أفاد إعلام إسرائيلي عن تسجيل 3 قتلى و30 جريحاً، كما أفيد عن إصابة مباشرة لدى مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوب إسرائيل.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الصواريخ الإيرانية سقطت على 4 مواقع في وسط وجنوب إسرائيل، مشيرة إلى أن هناك تقارير عن سكان محاصرين في مبنى أصابه صاروخ في منطقة غوش دان في تل أبيب.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق عقب رصد صواريخ أُطلقت من إيران، داعياً الإسرائيليين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والذهاب إلى الملاجئ.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، إصابة مستشفى سوروكا، إصابة مباشرة بعدما أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الوزارة على «إكس»: «مستشفى سوروكا في بئر السبع في جنوب إسرائيل أصيب إصابة مباشرة.

وأشار ناطق باسم المستشفى إلى «تضرر المستشفى وأضرار واسعة في مناطق مختلفة. نقيم الأضرار راهناً بما في ذلك الإصابات.

نطلب من المواطنين عدم المجيء إلى المستشفى في الوقت الراهن».

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن مستشفى سوروكا أوقف استقبال المرضى بعد تعرضه لأضرار جسيمة