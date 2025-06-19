قتلى وجرحى بصواريخ إيرانية مفاجئة ضربت تل أبيب ومستشفى سوروكا ببئر السبع ترمب على مفترق نار: انقسام داخلي يُربك قرار ضرب إيران وخامنئي يتوعد برد مزلزل! إسرائيل تعلن تفجير قلب إيران النووي ..تفاصيل جديدة عن قصف مفاعل راك يفتح أبواب الجحيم صفقة نووية خلف الكواليس.. بوتين يكشف تعهّد إسرائيلي بضمان أمن الروس في بوشهر! اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب تتوعد بملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون الذكاء الاصطناعي ولصوصية الإبداع وزارة الدفاع تحذّر من خطورة خرافة الولاية الحوثية وتدعو لمواجهتها بمعركة وعي شاملة السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص إسرائيل أردوغان يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويصفه بأنه مجرم تجاوز هتلر البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني
أطلقت إيران زهاء 30 صاروخاً على مناطق واسعة من إسرائيل، صباح اليوم، حيث أفيد عن سقوط عدد منها في نطاق مدينة تل أبيب، حيث أفاد إعلام إسرائيلي عن تسجيل 3 قتلى و30 جريحاً، كما أفيد عن إصابة مباشرة لدى مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوب إسرائيل.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الصواريخ الإيرانية سقطت على 4 مواقع في وسط وجنوب إسرائيل، مشيرة إلى أن هناك تقارير عن سكان محاصرين في مبنى أصابه صاروخ في منطقة غوش دان في تل أبيب.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق عقب رصد صواريخ أُطلقت من إيران، داعياً الإسرائيليين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والذهاب إلى الملاجئ.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، إصابة مستشفى سوروكا، إصابة مباشرة بعدما أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت الوزارة على «إكس»: «مستشفى سوروكا في بئر السبع في جنوب إسرائيل أصيب إصابة مباشرة.
وأشار ناطق باسم المستشفى إلى «تضرر المستشفى وأضرار واسعة في مناطق مختلفة. نقيم الأضرار راهناً بما في ذلك الإصابات.
نطلب من المواطنين عدم المجيء إلى المستشفى في الوقت الراهن».
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن مستشفى سوروكا أوقف استقبال المرضى بعد تعرضه لأضرار جسيمة