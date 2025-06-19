ترمب على مفترق نار: انقسام داخلي يُربك قرار ضرب إيران وخامنئي يتوعد برد مزلزل!

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تطور دراماتيكي يهدد بإشعال حرب كبرى في الشرق الأوسط، يجد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نفسه وسط عاصفة من الانقسامات الحادة داخل معسكره المحافظ بشأن المشاركة في الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وبينما يلوح في الأفق استخدام قنابل خارقة للتحصينات، يحذر كبار الجمهوريين من "تكرار كابوس العراق"، ويخشى آخرون من تمزق سياسي قد يطيح بترمب داخلياً.

وفيما يتصاعد التوتر، أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن بلاده "لن تستسلم أبداً"، في رسالة مباشرة للبيت الأبيض وتل أبيب على حد سواء، مهدداً بـ"رد غير مسبوق" إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية.

بانون يحذر: هذه حرب ستُمزق أميركا من الداخل ستيف بانون، أحد أبرز أقطاب تيار "أميركا أولاً"، طالب الجيش الأميركي بعدم التورط في أي عمل عسكري ضد إيران دون غطاء دبلوماسي، محذراً من كارثة مشابهة لحرب العراق.

وقال في تصريحات غاضبة: "لن نكرر الخطأ ذاته، البلاد لن تتحمل".

ترمب يلوّح بالقوة النووية ويخاطب مؤيديه: "أريد فقط منع إيران من امتلاك قنبلة" رغم الخلافات، بدا ترمب غير مكترث، وقال للصحافيين: "مؤيدوني يحبونني الآن أكثر من أي وقت مضى... لا أريد الحرب، لكن إن كان الخيار هو القتال أو أن تملك إيران سلاحاً نووياً، فلتبدأ المعركة".

خطر الانقسام داخل "ماغا" يُهدد حملة الجمهوريين 2026 الشرخ الحاصل بين أجنحة التيار المحافظ قد يُفقد الجمهوريين السيطرة على الكونغرس في الانتخابات النصفية المقبلة، خاصة أن ترمب لا يستطيع الترشح مرة أخرى، لكن تأثيره السياسي يظل محورياً.

دعم إسرائيل قد يُكسبه نقاطاً في صفوف الناخبين المتشددين، لكنه في المقابل يضعه على فوهة صراع قد يكلّف حزبه ثمناً باهظاً.

إيران تحذّر من "عواقب وخيمة"... وإسرائيل على أهبة الاستعداد في طهران، تصاعدت لهجة التهديد، فيما كشفت مصادر استخباراتية عن تجهيزات إيرانية لردود صاروخية محتملة، قد تستهدف مصالح أميركية وإسرائيلية في المنطقة.

استطلاعات رأي حاسمة:

نصف الجمهوريين يؤيدون استخدام القوة لحماية إسرائيل بحسب استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس"، فإن 48٪ من الجمهوريين يوافقون على استخدام القوة العسكرية لحماية إسرائيل، في حين يعارض 52٪ من الديمقراطيين ذلك، مما يكرّس الانقسام السياسي الحاد حول الدور الأميركي في المنطقة.

ترمب بين المطرقة الإيرانية وسندان الجمهوريين... فهل يشعل الشرق الأوسط من جديد؟