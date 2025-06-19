إسرائيل تعلن تفجير قلب إيران النووي ..تفاصيل جديدة عن قصف مفاعل راك يفتح أبواب الجحيم

الخميس 19 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تصعيد خطير قد يشعل فتيل المواجهة الإقليمية، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح الخميس، أن إسرائيل شنت هجوماً مباشراً على مفاعل "راك" النووي الواقع جنوب غربي العاصمة طهران، والذي يُعد من أخطر المرافق النووية الإيرانية وأكثرها حساسية.

وجاء الهجوم بعد تحذيرات صادرة من الجيش الإسرائيلي طالبت المدنيين الإيرانيين بإخلاء منطقة المفاعل فوراً، في مؤشر على نية مبيتة لاستهداف منشأة تُستخدم في إنتاج البلوتونيوم – العنصر الأساسي لتصنيع الأسلحة النووية.

ويقع المفاعل على بُعد 250 كيلومتراً من طهران، ويعتمد على الماء الثقيل في تبريد مفاعلاته، ما يجعله مساراً محتملاً لتطوير القنبلة النووية بعيداً عن مسار تخصيب اليورانيوم التقليدي.

الخبر يثير قلقاً عالمياً، إذ كانت إيران قد التزمت سابقاً بموجب اتفاق 2015 بإعادة تصميم هذا المفاعل للحد من المخاوف الدولية، لكن تشغيله المتجدد عام 2019 أثار الشكوك حول نوايا طهران النووية.

الهجوم الإسرائيلي، الذي لم تؤكده تل أبيب رسمياً حتى الآن، قد يشكل لحظة فاصلة تدفع المنطقة نحو صراع نووي مفتوح، خصوصاً في ظل صمت القوى الكبرى حتى اللحظة.

فهل بدأ زمن الضربات الوقائية؟ وهل اقتربت ساعة الصفر النووية؟