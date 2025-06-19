إسرائيل تعلن تفجير قلب إيران النووي ..تفاصيل جديدة عن قصف مفاعل راك يفتح أبواب الجحيم صفقة نووية خلف الكواليس.. بوتين يكشف تعهّد إسرائيلي بضمان أمن الروس في بوشهر! اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب تتوعد بملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون الذكاء الاصطناعي ولصوصية الإبداع وزارة الدفاع تحذّر من خطورة خرافة الولاية الحوثية وتدعو لمواجهتها بمعركة وعي شاملة السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص إسرائيل أردوغان يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويصفه بأنه مجرم تجاوز هتلر البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني بعد نجاة راكب واحد من تحطم طائرة هندية.. ما هو المقعد الأكثر أماناً في الطائرة؟ السعودي يقفز أمام الريال اليمني إلى أكثر من 700 والدولار يستقر عند حاجز 2700.. أسعار الصرف الآن
في تطور لافت يحمل أبعاداً استراتيجية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اتفاق غير مسبوق مع إسرائيل يتعلق بمحطة بوشهر النووية الإيرانية، حيث كشف أن تل أبيب وافقت على "ضمان سلامة" أكثر من 200 مهندس وخبير روسي يعملون في الموقع النووي الإيراني الحساس.
جاء هذا التصريح المفاجئ خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة سانت بطرسبرغ، حيث أكد بوتين أن الكرملين توصل إلى تفاهم مباشر مع القيادة الإسرائيلية لضمان حماية الطاقم الروسي المشارك في إنشاء مفاعلين نوويين جديدين داخل منشأة بوشهر، الواقعة على ساحل الخليج العربي.
وأشار بوتين إلى أن هذه التفاهمات تمت في سياق مباحثات موسعة مع مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، مضيفاً: "نحن نؤمن بإمكانية ضمان أنشطة نووية سلمية لإيران، بالتوازي مع تأمين إسرائيل وتهدئة التصعيد الجاري".
ودعا الرئيس الروسي المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب، مشدداً على ضرورة حماية الأمن الإقليمي دون المساس بحق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية.
التصريحات تأتي بعد أيام من إدانة بوتين لهجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية، في مكالمة هاتفية مع قادة دوليين، من بينهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث أكد الجانبان على أهمية وقف النزاع المتفاقم.
الأنظار تتجه الآن إلى تداعيات هذا الاتفاق الروسي-الإسرائيلي، وما إذا كان سيمهد الطريق لانفراجة في ملف الشرق الأوسط النووي، أم أنه مجرد هدنة تكتيكية قبل العاصفة المقبلة.