وزارة الدفاع تحذّر من خطورة خرافة الولاية الحوثية وتدعو لمواجهتها بمعركة وعي شاملة

الأربعاء 18 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شددت صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع اليمنية على اهمية مواجهة وتصدي المليشيا الحوثية حيث قالت ان التصدي لا يقتصر على المعركة العسكرية فقط؛ بل يستدعي خوض "معركة وعي كبرى" لكشف زيف خرافة الولاية، عبر توعية الأجيال بخطورة هذا الفكر، وفضح ممارسات الجماعة في استغلال النصوص الدينية والتاريخ الإسلامي لتسويق مشروعها الكهنوتي.

كما حذّرت صحيفة "26 سبتمبر" في افتتاحيتها الأسبوعية من خطورة ما وصفته بـ"خرافة الولاية"، مؤكدة أنها تمثل تهديدًا خطيرًا لهوية اليمنيين وقيمهم التحررية، وتسعى المليشيات الحوثية عبرها إلى إعادة اليمن إلى عصور الظلام والتخلف، بفرض نظام كهنوتي يتصادم مع فطرة الحرية والكرامة والمساواة التي فُطر عليها الإنسان.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها التي حملت عنوان "خرافة الولاية وسبل مواجهتها"، إن اليمنيين قدّموا تضحيات جسيمة منذ العام 284 هـ في مواجهة هذا المشروع السلالي العنصري، الذي يؤصل للتمييز الطبقي ويُعلي من شأن دعاة "الاصطفاء الإلهي"، معتبرة أن استمرار محاولات مليشيات الحوثي لإعادة إنتاج هذا المشروع عبر المناهج الدراسية والمخيمات الصيفية ووسائل الإعلام الموجّهة يشكّل معركة خطيرة تستوجب مواجهة واعية وشاملة.

ودعت الصحيفة إلى تحرك وطني واسع تقوده الشرعية اليمنية بالتنسيق مع النخب السياسية والفكرية والدينية والإعلامية، وبدعم سخي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لمواجهة هذا المشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة، وعلى رأسها الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.

وجددت الصحيفة التأكيد على أن "خرافة الولاية خطر داهم، والتساهل معها أو الرهان فقط على وعي اليمنيين دون تحصين مستمر يُعد مخاطرة كبيرة"، مؤكدة ضرورة استدامة الوعي ومقاومة الفكر الخرافي بكل الوسائل المتاحة