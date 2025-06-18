الذكاء الاصطناعي ولصوصية الإبداع وزارة الدفاع تحذّر من خطورة خرافة الولاية الحوثية وتدعو لمواجهتها بمعركة وعي شاملة السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص إسرائيل أردوغان يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويصفه بأنه مجرم تجاوز هتلر البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني بعد نجاة راكب واحد من تحطم طائرة هندية.. ما هو المقعد الأكثر أماناً في الطائرة؟ السعودي يقفز أمام الريال اليمني إلى أكثر من 700 والدولار يستقر عند حاجز 2700.. أسعار الصرف الآن عدن: سفير جديد لدى اليمن يسلم أوراق اعتماده للرئيس العليمي مصير النووي الإسلامي.. هل تكون باكستان الخطوة التالية بعد إيران؟ اسرائيل تقتل 30 فلسطينيا كان بعضهم في انتظار الحصول على مساعدات
شددت صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع اليمنية على اهمية مواجهة وتصدي المليشيا الحوثية حيث قالت ان التصدي لا يقتصر على المعركة العسكرية فقط؛ بل يستدعي خوض "معركة وعي كبرى" لكشف زيف خرافة الولاية، عبر توعية الأجيال بخطورة هذا الفكر، وفضح ممارسات الجماعة في استغلال النصوص الدينية والتاريخ الإسلامي لتسويق مشروعها الكهنوتي.
كما حذّرت صحيفة "26 سبتمبر" في افتتاحيتها الأسبوعية من خطورة ما وصفته بـ"خرافة الولاية"، مؤكدة أنها تمثل تهديدًا خطيرًا لهوية اليمنيين وقيمهم التحررية، وتسعى المليشيات الحوثية عبرها إلى إعادة اليمن إلى عصور الظلام والتخلف، بفرض نظام كهنوتي يتصادم مع فطرة الحرية والكرامة والمساواة التي فُطر عليها الإنسان.
وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها التي حملت عنوان "خرافة الولاية وسبل مواجهتها"، إن اليمنيين قدّموا تضحيات جسيمة منذ العام 284 هـ في مواجهة هذا المشروع السلالي العنصري، الذي يؤصل للتمييز الطبقي ويُعلي من شأن دعاة "الاصطفاء الإلهي"، معتبرة أن استمرار محاولات مليشيات الحوثي لإعادة إنتاج هذا المشروع عبر المناهج الدراسية والمخيمات الصيفية ووسائل الإعلام الموجّهة يشكّل معركة خطيرة تستوجب مواجهة واعية وشاملة.
ودعت الصحيفة إلى تحرك وطني واسع تقوده الشرعية اليمنية بالتنسيق مع النخب السياسية والفكرية والدينية والإعلامية، وبدعم سخي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لمواجهة هذا المشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة، وعلى رأسها الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.
وجددت الصحيفة التأكيد على أن "خرافة الولاية خطر داهم، والتساهل معها أو الرهان فقط على وعي اليمنيين دون تحصين مستمر يُعد مخاطرة كبيرة"، مؤكدة ضرورة استدامة الوعي ومقاومة الفكر الخرافي بكل الوسائل المتاحة