السعودي يقفز أمام الريال اليمني إلى أكثر من 700 والدولار يستقر عند حاجز 2700.. أسعار الصرف الآن

الأربعاء 18 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 18/06/2025

الأسعار في عدن

شراء الدولار 2690

بيع الدولار 2700

شراء السعودي 707

بيع السعودي 710

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30