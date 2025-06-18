السعودي يقفز أمام الريال اليمني إلى أكثر من 700 والدولار يستقر عند حاجز 2700.. أسعار الصرف الآن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 18/06/2025
الأسعار في عدن
شراء الدولار 2690
بيع الدولار 2700
شراء السعودي 707
بيع السعودي 710
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30