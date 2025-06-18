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السعودي يقفز أمام الريال اليمني إلى أكثر من 700 والدولار يستقر عند حاجز 2700.. أسعار الصرف الآن

الأربعاء 18 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 18/06/2025

الأسعار في عدن

شراء الدولار              2690

بيع الدولار                 2700

شراء السعودي             707

بيع السعودي                710

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                     536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

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