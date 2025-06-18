عدن: سفير جديد لدى اليمن يسلم أوراق اعتماده للرئيس العليمي

الأربعاء 18 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي اليوم الاربعاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اوراق اعتماد السفير كريستوف زاخيا القسيس، سفير حاضرة الفاتيكان لدى اليمن.

عقب ذلك، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سفير الفاتيكان الذي نقل للرئيس تحيات البابا ليون الرابع عشر، وتمنياته له واعضاء المجلس بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الامن، والاستقرار والسلام.

من جانبه رحب الرئيس، بسفير الفاتيكان، وحمله نقل تحياته، واخوانه اعضاء المجلس الى رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا ليون الرابع عشر..مؤكداً تقديم كافة التسهيلات والدعم للقيام بمهامه الدبلوماسية، وخدمة العلاقات الثنائية على أكمل وجه.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمواقف حاضرة الفاتيكان الى جانب القضايا العادلة، والتزامها الراسخ بدعم قيم التعايش، ونبذ العنف، والتطرف، والعنصرية، واسهاماتها المشهودة في تعزيز الحوار بين الحضارات والشعوب.

حضر اللقاء، وتسلم أوراق الاعتماد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن صالح المقالح، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.