السعودي يقفز أمام الريال اليمني إلى أكثر من 700 والدولار يستقر عند حاجز 2700.. أسعار الصرف الآن عدن: سفير جديد لدى اليمن يسلم أوراق اعتماده للرئيس العليمي مصير النووي الإسلامي.. هل تكون باكستان الخطوة التالية بعد إيران؟ اسرائيل تقتل 30 فلسطينيا كان بعضهم في انتظار الحصول على مساعدات ترامب يُشعل فتيل النهاية: سيناريوهات مرعبة تُحاصر إيران وإسرائيل والعالم على شفا هاوية! ما هي القنبلة الأمريكية الخارقة التي تهدد منشأة فوردو النووية الإيرانية قشر الموز يعالج ضعف الانتصاب- تفاصيل مذهلة ولم تكن تعرفها الريال اليمني يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط انهيار شامل وغياب تام للحكومة كارثة جوية تضرب سلاح الجو الإسرائيلي: إيران تسقط طائرة شبح F-35 في سماء ورامين! منها دولة عربية.. صندوق سيادي روسي يوقع 10 اتفاقيات استثمارية
تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي اليوم الاربعاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اوراق اعتماد السفير كريستوف زاخيا القسيس، سفير حاضرة الفاتيكان لدى اليمن.
عقب ذلك، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سفير الفاتيكان الذي نقل للرئيس تحيات البابا ليون الرابع عشر، وتمنياته له واعضاء المجلس بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الامن، والاستقرار والسلام.
من جانبه رحب الرئيس، بسفير الفاتيكان، وحمله نقل تحياته، واخوانه اعضاء المجلس الى رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا ليون الرابع عشر..مؤكداً تقديم كافة التسهيلات والدعم للقيام بمهامه الدبلوماسية، وخدمة العلاقات الثنائية على أكمل وجه.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمواقف حاضرة الفاتيكان الى جانب القضايا العادلة، والتزامها الراسخ بدعم قيم التعايش، ونبذ العنف، والتطرف، والعنصرية، واسهاماتها المشهودة في تعزيز الحوار بين الحضارات والشعوب.
حضر اللقاء، وتسلم أوراق الاعتماد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن صالح المقالح، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.