اسرائيل تقتل 30 فلسطينيا كان بعضهم في انتظار الحصول على مساعدات

الأربعاء 18 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استشهد 30 مواطنا فلسطينيا، وأصيب العشرات، جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منتظري المساعدات ومنازل وخيام للنازحين في عدة مناطق من قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية " إن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 100 آخرين، جراء قصف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة فجر اليوم".

كما استشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع.

وجنوبي القطاع، استشهد 5 فلسطينيين، بينهم 3 أشقاء، ووقعت عدة إصابات، جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في منطقة العطار في منطقة المواصي بمدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد 8 مواطنين، ووقعت إصابات، جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.