اسرائيل تقتل 30 فلسطينيا كان بعضهم في انتظار الحصول على مساعدات ترامب يُشعل فتيل النهاية: سيناريوهات مرعبة تُحاصر إيران وإسرائيل والعالم على شفا هاوية! ما هي القنبلة الأمريكية الخارقة التي تهدد منشأة فوردو النووية الإيرانية قشر الموز يعالج ضعف الانتصاب- تفاصيل مذهلة ولم تكن تعرفها الريال اليمني يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط انهيار شامل وغياب تام للحكومة كارثة جوية تضرب سلاح الجو الإسرائيلي: إيران تسقط طائرة شبح F-35 في سماء ورامين! منها دولة عربية.. صندوق سيادي روسي يوقع 10 اتفاقيات استثمارية نيران القيامة تتساقط من السماء.. حرب شاملة تشتعل بين إيران وإسرائيل وصواريخ تعرف على الدول العربية والإسلامية التي أدانت هجمات إسرائيل على إيران الجيش الأمريكي ينقل طائرات مقاتلة للشرق الأوسط
استشهد 30 مواطنا فلسطينيا، وأصيب العشرات، جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منتظري المساعدات ومنازل وخيام للنازحين في عدة مناطق من قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية " إن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 100 آخرين، جراء قصف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة فجر اليوم".
كما استشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع.
وجنوبي القطاع، استشهد 5 فلسطينيين، بينهم 3 أشقاء، ووقعت عدة إصابات، جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في منطقة العطار في منطقة المواصي بمدينة خان يونس.
وفي مدينة غزة، استشهد 8 مواطنين، ووقعت إصابات، جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.