قشر الموز يعالج ضعف الانتصاب- تفاصيل مذهلة ولم تكن تعرفها

الأربعاء 18 يونيو-حزيران 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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يشاع أن قشر الموز يتميز بخصائص علاجية لضعف الانتصاب، مما يدفع بعض الرجال إلى استخدامه، للتخلص من هذه المشكلة.إعلان يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، حقيقة علاج ضعف الانتصاب بقشر الموز، وفقًا لموقع "WebMD".

يلعب قشر الموز دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب، حيث يساعد على تنظيم ضرباته وتنشيط الدورة الدموية بالجسم.ويستمد قشر الموز هذه القدرة من عناصر غذائية تساهم في تحسين قدرة القلب على ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين B6.

يحتوي قشر الموز أيضًا على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الكوليسترول الضار بالدم.

وترتبط سلامة القلب ارتباطًا وثيقًا بالصحة الجنسية عند الرجال، مما يعني أن قشر الموز قد يكون له تأثيرات إيجابية على عملية الانتصاب لدى الرجال.

علاوة على ذلك، يُعتقد أن فرك العضو الذكري بقشر الموز قد يساعد على تحسين الانتصاب والتحكم في سرعة القذف.

في المقابل، كشفت دراسة منشورة بمجلة "IJARIIE"، أن المستخلص المائي لقشر الموز، سواء الأخضر أو الأصفر، تسبب في ضعف السلوك الجنسي لدى الفئران الذكور.

وأظهرت الدراسة أن المستخلص المائي لقشر الموز تسبب في خفض هرمن التستوستيرون لدى الفئران، وهو ما أسفر عن ضعف سلوكها الجنسي.

لذلك، يجب على الرجال عدم الانسياق وراء الطرق الطبيعية للتخلص من ضعف الانتصاب، بما في ذلك قشر الموز، مع ضرورة استشارة طبيب الذكورة، لوصف العلاج المناسب