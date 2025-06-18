كارثة جوية تضرب سلاح الجو الإسرائيلي: إيران تسقط طائرة شبح F-35 في سماء ورامين!

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في تصعيد خطير ينذر بتدهور أكبر في المنطقة، أعلنت وسائل إعلام إيرانية صباح الأربعاء 18 يونيو 2025 عن إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية متطورة من طراز F-35، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني فوق مدينة ورامين جنوب شرق العاصمة طهران.
ووفقًا لما نقلته وكالة إيرنا الرسمية، فقد رصدت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية المتطورة الطائرة المعادية في الوقت المناسب، وتعاملت معها مباشرة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل في الأجواء قبل أن تحقق هدفها المزعوم.
الحدث وقع وسط حالة من التوتر الشديد بين الجانبين، ويُعد بمثابة ضربة صادمة لسلاح الجو الإسرائيلي الذي كان يعتبر طائرات F-35 من أعتى الأسلحة في ترسانته الجوية.
وفي الوقت الذي التزمت فيه السلطات الإسرائيلية الصمت الكامل ولم تُصدر أي تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر، بثّ التلفزيون الإيراني فيديو يُظهر أيضًا إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز هيرمس فوق أجواء أصفهان.
وتُعرف "هيرمس" بأنها طائرة مسيّرة متقدمة، من إنتاج شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، وتُستخدم في مهام تكتيكية معقدة على ارتفاعات متوسطة ولمسافات طويلة.
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