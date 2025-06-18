منها دولة عربية.. صندوق سيادي روسي يوقع 10 اتفاقيات استثمارية

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مع شركاء في منتدى بطرسبورغ سيوقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أكثر من 10 اتفاقيات مع شركاء روس وأجانب من الإمارات والصين وفيتنام والهند وإندونيسيا في إطار أنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل دميترييف، حيث قال: "ومن المنتظر أن يتم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات مع شركاء روس وأجانب من الإمارات والصين وفيتنام والهند وإندونيسيا وعدد من الدول الأخرى".
وأضاف أن "المشاريع ستغطي مجموعة واسعة من المجالات: البنية التحتية للنقل، والطب، والتكنولوجيا العالية، والتجارة الإلكترونية، والصناعة، وإنتاج الأغذية، والأدوية والتعليم".
وأشار إلى أن الصندوق سيعقد أكثر من 10 اجتماعات مع شركاء الصندوق من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين وقطر والهند وفيتنام وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والبحرين ودول أخرى.
وانطلقت اليوم أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.
ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب