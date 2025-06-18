نيران القيامة تتساقط من السماء.. حرب شاملة تشتعل بين إيران وإسرائيل وصواريخ

الأربعاء 18 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في مشهد كابوسي يعيد أجواء حروب النهاية، اشتعل فجر اليوم الأربعاء على وقع تبادل ناري مدوٍّ بين إيران وإسرائيل، بعد أن حلقت 50 مقاتلة إسرائيلية في سماء طهران كالعاصفة، وأمطرت العاصمة بوابل من الغارات المدمرة، بينما ردّت إيران بصواريخ "فتّاح" الباليستية الفرط صوتية، التي اخترقت الدفاعات الإسرائيلية وأحرقت سماء تل أبيب.

تل أبيب تحت النيران..وصافرات الإنذار لا تتوقف

في أولى ساعات الفجر، دوت صفارات الإنذار في قلب المدن الإسرائيلية، واهتزت تل أبيب على وقع انفجارات متلاحقة إثر سقوط أكثر من 30 صاروخًا إيرانيًا دفعة واحدة، تسببت بحرائق ضخمة وخسائر مادية، وسط أنباء عن 94 إصابة، بعضها في حالة حرجة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

القناة 12 العبرية أكدت أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت في التصدي للرشقات الإيرانية، مما أدى إلى أضرار مباشرة في مبانٍ وسط إسرائيل، واندلاع حرائق ضخمة في مناطق مفتوحة، بينما لا تزال صواريخ "فتّاح" تثير الرعب باحتمالية استخدامها مجددًا.

غارات إسرائيلية تطال قلب طهران

الرد الإسرائيلي جاء كثيفًا وغير مسبوق، حيث أعلنت تل أبيب تنفيذ 50 غارة جوية خاطفة على مواقع حساسة في طهران، استهدفت منشآت لتصنيع الصواريخ وأجهزة الطرد المركزي، من بينها جامعة الإمام الحسين العسكرية المرتبطة بالحرس الثوري، ومواقع نووية، بهدف "شلّ قدرات إيران التدميرية".

تصعيد قد يقود إلى "جحيم إقليمي"

الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استخدم لأول مرة صواريخ "فتّاح" في المرحلة الـ11 من عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا أنها "زلزلت ملاجئ العدو" واخترقت أنظمة الدفاع الصاروخية، ووجهت رسالة واضحة لأمريكا: لسنا في موقع دفاع بل نملك زمام المعركة.

وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين أمنيين مخاوف متزايدة من دخول الولايات المتحدة رسميًا في المعركة، خصوصًا بعد تصريحات نارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب فيها طهران بـ"الاستسلام الكامل"، ملوحًا بضرب المرشد الأعلى خامنئي.

"فتّاح" يرعب المنطقة صاروخ "فتّاح" الإيراني يُعد من أخطر الأسلحة الفرط صوتية عالميًا، بمدى يتجاوز 1400 كم وسرعة تصل إلى ماخ 15، ومزود بمنظومة توجيه قادرة على المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي، ما يجعله كابوسًا حقيقيًا لمنظومات الدفاع.

خطر انفجار شامل يلوح في الأفق

التقديرات تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك نحو 1800 صاروخ باليستي جاهز للإطلاق، مما ينذر بحرب إقليمية مفتوحة قد تجر المنطقة بأكملها إلى أتون الدمار.

هل نشهد بداية حرب عالمية جديدة من بوابة طهران وتل أبيب؟ العالم يحبس أنفاسه!