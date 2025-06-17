تعرف على الدول العربية والإسلامية التي أدانت هجمات إسرائيل على إيران

الثلاثاء 17 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - الأناضول

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أدانت 21 دولة عربية وإسلامية، الاثنين، الهجمات الإسرائيلية على إيران، وطالبت بتهدئة إقليمية ونزع الأسلحة النووية "دون انتقائية".

جاء ذلك بمبادرة مصرية وفي ضوء اتصالات أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه من الدول المختلفة أفضت إلى التوافق على بيان مشترك بهذا الخصوص أوردته وزارات الخارجية في الدول المشاركة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ.ش.أ).

والدول التي تضمنها البيان إلى جانب الأردن، هي: الإمارات، باكستان، البحرين، بروناي، تركيا، تشاد، جامبيا، الجزائر، جمهورية القمر، جيبوتي، السعودية، السودان، الصومال، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، موريتانيا.

وذكر البيان أن وزراء الدول أكدوا على "رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو/ حزيران 2025، وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".

ودعوا إلى "ضرورة احترام سيادة الدول، ووحدة أراضيها، ومبادئ حُسن الجوار، وتسوية النزاعات بالسبل السلمية".

وأعربوا عن "القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وأكدوا على "ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة