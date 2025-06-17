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طائرة ركاب سعودية تضطر لتغيير مسارها بعد تلقيها تهديد بوجود قنبلة

الثلاثاء 17 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات
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حولت طائرة تابعة للخطوط السعودية تقل حجاجا عائدين من جدة إلى جاكرتا، مسارها إثر تلقيها تهديدا بوجود قنبلة، وهبطت في سومطرة، على ما أعلنت هيئة الطيران المدني الإندونيسية.

وكانت الرحلة SV 5276 تقل 442 راكبا، هم 207 رجال و235 امرأة، متجهة إلى مطار جاكرتا الدولي عندما اضطرت لتغيير مسارها إثر تهديد بوجود قنبلة أرسل عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت المديرية العامة للطيران المدني الإندونيسية بأنها تبلغت من مشغل المطار الإندونيسي صباح الثلاثاء بتلقيه "تهديدا بوجود قنبلة أرسله مجهول عبر البريد الإلكتروني".

وحوّل الطيار مسار الطائرة إلى مدينة ميدان الواقعة في جزيرة سومطرة.

وتم إجلاء الركاب قبل أن تبدأ وحدة إزالة الألغام في تفتيش الطائرة، بحسب بيان هيئة الطيران.

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