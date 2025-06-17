طائرة ركاب سعودية تضطر لتغيير مسارها بعد تلقيها تهديد بوجود قنبلة بعد 20 عاماً من الانتظار.. لهذا السبب تم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير وزير عربي : نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ ما خطة ''البدلاء العشرة'' الإيرانية في حال استمرار اسرائيل باغتيال قادتها؟ خامنئي يعيش عزلة قاتلة ينتظر الموت .. تقلص الدائرة المقربة من المرشد الأعلى الإيراني «صحفيات بلاقيود» تحذر من استنساخ الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافة والصحفيين وتدين قصف مبنى التلفزيون الإيراني عيدروس الزبيدي يطلب دعمًا دوليًا لتمكين الحكومة اليمنية من استئناف تصدير النفط ويحدد ثلاث أزمات تحتاج إلى اصلاحات عاجلة هل تخطط إسرائيل لاغتيال المرشد الإيراني؟ ضبط عصابات وخلايا إرهابيـ.ة مرتبطة بالحوثيين في تعز وعدن ''تفاصيل'' ترامب يفسر منشوره الغامض الذي دعا فيه الإيرانيين إلى إخلاء العاصمة طهران فوراً
حولت طائرة تابعة للخطوط السعودية تقل حجاجا عائدين من جدة إلى جاكرتا، مسارها إثر تلقيها تهديدا بوجود قنبلة، وهبطت في سومطرة، على ما أعلنت هيئة الطيران المدني الإندونيسية.
وكانت الرحلة SV 5276 تقل 442 راكبا، هم 207 رجال و235 امرأة، متجهة إلى مطار جاكرتا الدولي عندما اضطرت لتغيير مسارها إثر تهديد بوجود قنبلة أرسل عبر البريد الإلكتروني.
وأفادت المديرية العامة للطيران المدني الإندونيسية بأنها تبلغت من مشغل المطار الإندونيسي صباح الثلاثاء بتلقيه "تهديدا بوجود قنبلة أرسله مجهول عبر البريد الإلكتروني".
وحوّل الطيار مسار الطائرة إلى مدينة ميدان الواقعة في جزيرة سومطرة.
وتم إجلاء الركاب قبل أن تبدأ وحدة إزالة الألغام في تفتيش الطائرة، بحسب بيان هيئة الطيران.