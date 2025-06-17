بعد 20 عاماً من الانتظار.. لهذا السبب تم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت إنه تقرر إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام الجاري في موعد سيجري تحديده لاحقا.
وكان من المقرر افتتاح المتحف في الثالث من يوليو تموز القادم.
وقال مدبولي لوسائل الإعلام المحلية في جولة بمحافظة البحيرة “كل القراءات تشير إلى إن الصراع الموجود سيستمر لفترة ولن ينتهي خلال بضعة أيام، وبالتالي ستكون له تداعيات على المنطقة وعلى كل الأحداث المتوقعة”، في إشارة إلى المواجهة التي نشبت فجر أمس الجمعة بين إسرائيل وإيران.
وأضاف “الظروف الموجودة النهاردة التي تشهدها المنطقة لم تعد مناسبة أن نقيم هذه الفعالية بالشكل المهم جدا الذي نريد الاستفادة منه”.
وتابع قائلا “وجدنا أنه من المناسب إرجاء هذه الفعالية الكبيرة حتى يكون لها الزخم العالمي المناسب، والأجواء تكون مناسبة.. سيتم ارجاءه للربع الأخير من هذا العام.. تحديد اليوم بالضبط سيكون بناء على المعطيات خلال الفترة القادمة”.
ويعد المتحف القائم بجوار أهرامات الجيزة هو أكبر متحف بالعالم يضم آثار الحضارة المصرية القديمة واستغرقت أعمال البناء نحو 20 عاما