ما خطة ''البدلاء العشرة'' الإيرانية في حال استمرار اسرائيل باغتيال قادتها؟

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كشف مصدر إيراني مطلع عن قيام القيادة الإيرانية بإعداد خطط طوارئ لإدارة المراكز الحساسة في البلاد، تحسبا لاستهداف قادتها في عمليات اغتيال.
وأوضح المصدر لوكالة أنباء "فارس" أن هذه الخطط تشمل تعيين عشرة بدلاء لكل منصب قيادي حساس، لضمان عدم حدوث فراغ أو خلل في سير العمل في حال استهداف أي مسؤول.
وفي نفس السياق، تحدث مصدر إيراني رفيع المستوى عن أسباب "براعة" إسرائيل في تنفيذ الاغتيالات، واصفا إياها بـ"الأعمال الإرهابية". وقال المصدر: "ركزت إسرائيل على مدى سنوات على تطوير قدراتها الأمنية والعسكرية في تنفيذ عمليات محدودة ودقيقة، معتمدة في ذلك على تفوقها التكنولوجي لتنفيذ هذه الاستراتيجية بفعالية".
وعلى خلفية التصعيد الأخير، شهدت إيران استهدافا متكررا لشخصيات قيادية بارزة، خاصة في صفوف الجيش والقوات المسلحة، بالإضافة إلى علماء نوويين، في إطار ما وصفته إسرائيل بمحاولة تعطيل البرنامج النووي الإيراني.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان إيران عن اغتيال رئيس أركان جيشها بعد أربعة أيام فقط من تعيينه خلفا للقائد السابق الذي اغتالته إسرائيل.