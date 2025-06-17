هل تخطط إسرائيل لاغتيال المرشد الإيراني؟

الثلاثاء 17 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مقابلة مع شبكة ABC News الأميركية، إن استهداف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من شأنه أن "ينهي الصراع" بين إسرائيل وإيران، وليس تصعيده، وذلك في ظل التصعيد العسكري الأخير بين البلدين.

وفي حديثه مع كبير مراسلي الشبكة في واشنطن، جوناثان كارل، علّق نتنياهو على تقارير تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض خطة إسرائيلية سابقة لاغتيال خامنئي خوفًا من اندلاع حرب إقليمية شاملة، قائلاً: "هذا لن يؤدي إلى التصعيد، بل سينهي الصراع."

وأضاف نتنياهو أن النظام الإيراني نشر الفوضى والإرهاب في الشرق الأوسط لأكثر من نصف قرن، قائلاً: "لقد خضنا نصف قرن من الصراع مع نظام يروّع الجميع، قصف منشآت أرامكو في السعودية، وينشر الإرهاب والتخريب في كل مكان. ما تفعله إسرائيل هو إنهاء هذا العدوان ومنع الحرب النووية التي يسعى إليها النظام الإيراني."

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تخطط لاستهداف خامنئي شخصيًا، أجاب: "نفعل ما يجب علينا فعله."

وأكد نتانياهو أن من مصلحة الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب إسرائيل في معركتها ضد برنامج إيران النووي.

تصريحات نتنياهو جاءت ضمن مقابلة موسعة بُثت مساء الإثنين، وتعد من أقوى الإشارات العلنية إلى إمكانية استهداف مباشر للقيادة العليا في إيران، في ظل التصعيد غير المسبوق بين الجانبين.

على صعيد متصل هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، "إسرائيل كاتس"، المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بمواجهة مصير مماثل لمصير الرئيس العراقي الراحل" صدام حسين"، اذا لم يتوقف عن ارتكاب جرائم الحرب ضد اسرائيل.

وقال كاتس خلال اجتماع عقد في تل أبيب مع كبار القادة العسكريين: "أحذر الديكتاتور الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب، وإطلاق الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين"،

وأضاف : "عليه أن يتذكر جيداً مصير ديكتاتور إحدى الدول المجاورة لإيران، الذي اختار المواجهة مع دولة إسرائيل"،حد تعبيره.