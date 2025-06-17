ضبط عصابات وخلايا إرهابيـ.ة مرتبطة بالحوثيين في تعز وعدن ''تفاصيل''

الثلاثاء 17 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة في مديرية الشمايتين. بمحافظة تعز، ضبط عدد من العناصر التي تنتمي الى عصابات إرهابية متخادمة مع مليشيات الحوثيالمدعومة من النظام الايراني.

وأوضحت اللجنة الأمنية بالمحافظة، في بيان، يوم الإثنين أن العناصر المضبوطة ارتكبت العديد من جرائم القتل والتخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة سلطات إنفاذ القانون في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي تعز ولحج بما في ذلك ارتباطها الوثيق بجريمة القتل التي طالت موظف برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي بمدينة التربة في يوليو 2023م.

كما أفاد البيان الصادر عن اللجنة بضبط مواد متفجرة وأسلحة متوسطة وخفيفة وسيارات مفخخة معدة للاستعمال في عمليات التخريب بمساكن أفراد تلك العصابة التي كانت تخطط لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية ومدنية ومرافق حكومية في تعز وعدد أخر من المحافظات المحررة.

وأكد البيان مواصلة الأجهزة المختصة إجراءاتها القانونية من أجل إحالة تلك العناصر الإجرامية إلى القضاء والاستمرار في ملاحقة وتعقب الفارين منهم لتقدميهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

تفكيك خلية حوثية بعدن

وفي العاصمة المؤقتة عدن قالت شرطة مديرية دار سعد، اليوم الثلاثاء إنها تمكنت من تفكيك خلية تابعة لجماعة الحوثي، كانت مكلّفة برصد تحركات القيادات العسكرية والأمنية.

وأوضح مدير شرطة دار سعد، العقيد مصلح الذرحاني، في بيان نَشَرهُ الإعلام الأمني، أن قوات الشرطة نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط أفراد الخلية الحوثية، وذلك بعد متابعة ورصد دقيقين.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تلقي عناصر الخلية تدريبات قتالية مكثفة داخل معسكرات تابعة لجماعة الحوثي.

وأضاف الذرحاني أن أفراد الخلية أقرّوا بمهمتهم، والمتمثلة في التوجه إلى عدن لرصد ومراقبة تحركات القيادات العسكرية والأمنية، ورفع تقارير دورية ومفصّلة عن مواقع تمركز القوات وتحركاتها.

ووجّه مدير شرطة دار سعد شكره وتقديره لمنتسبي الجهاز الأمني من ضباط وصف ضباط وجنود، مثمِّنًا يقظتهم العالية وحرصهم على حفظ أمن عدن واستقرارها، معبّرًا عن امتنانه لكل من تعاون مع رجال الأمن وساهم في إحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف السكينة العامة.