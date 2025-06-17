ترامب يفسر منشوره الغامض الذي دعا فيه الإيرانيين إلى إخلاء العاصمة طهران فوراً

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجميع في العاصمة الإيرانية طهران، الى إخلائها فوراً.
تصريح ترامب هذا، فجر جدلا واسعا وقلقا وحالة من الترقب في العالم لما سيحدث، وفق ما رصده محرر مأرب برس.
ورجح مراقبون أن تشارك أمريكا في الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران، ولم يستبعدوا استهداف منشآت إيران النووية، بشكل مباشر وقوي.
ترامب في دعوته الغامضة لإخلاء طهران، قال أنه كان على إيران توقيع اتفاق، ولا يمكن لها أن تمتلك سلاحًا نوويًا.
وقام ترامب بتثبت منشوره الذي دعا فيه لإخلاء العاصمة الإيرانية طهران على منصته، وأعاد البيت الأبيض ومسؤولين كبار، نشره.
وبعد ساعات من هذا التصريح قال الرئيس الامريكي ترامب لقناة لسي بي إس: ''عندما دعوت لإخلاء طهران كنت أريد سلامة الناس هناك''، حد تعبيره.
وقال البيت الأبيض ان ترامب غادر قمة مجموعة السبع في كندا وسيعود إلى واشنطن مساء اليوم نظرا لما يحدث في الشرق الأوسط.
فوكس نيوز بدورها قالت ان ترامب أمر باجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مساء اليوم والاستعداد في غرفة عمليات.