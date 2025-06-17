دون سابق إنذار.. انفجارات تهز تل أبيب ووسط إسرائيل والنقب بعد هجوم إيراني صاروخي مفاجئ

الثلاثاء 17 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان فجر الثلاثاء، إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنهم رصدوا إطلاق صواريخ من إيران.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صواريخ إيرانية سقطت في منطقة تل أبيب، وأن انفجارات هزت تل أبيب ومحيطها.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن الصواريخ كانت مباغتة ولم يكن الجيش على دراية بها.

ووفق المصادر ذاتها، جرى تفعيل أجهزة الإنذار دون سابق إنذار تقريبا، ودون تلقي أي رسالة من قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وأوضحت في السياق أن الجيش الإسرائيلي خاطب الإسرائيليين قلائلا: "لا يوجد لدينا دفاع محكم".

وأكدت "القناة 12" العبرية أن عددا قليلا من الصواريخ أطلق في القصف الحالي ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع إصابات.

وفي المقابل، قال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الصاروخي بدء وأن صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.

إلى ذلك، صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيفسيت لـ"فوكس نيوز"، بأن ترامب لا يزال يسعى لاتفاق مع إيران.

وأفاد وزير الدفاع الأمريكي بأن لديهم أصول في الشرق الأوسط وسيدافعون عنها، وسيدافعون عن الموظفين الأمريكيين والمصالح الأمريكية.

وشدد على أن واشنطن ستكون قوية في الدفاع عن أصولها في الشرق الأوسط.

كما نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة لن تنضم إلى إسرائيل هجوميا في عمليتها العسكرية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الأمن القومي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة منذ بدء العملية الإسرائيلية