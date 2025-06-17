‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤول عسكري إيراني رفيع بعد 4 ايام مـــِْن تعيينة

الثلاثاء 17 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلن ‌‏الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه قتل رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني.

وكتب المتحدث بسام الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "جيش الدفاع قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في ايران وأرفع قائد عسكري للنظام الإيراني علي شادماني