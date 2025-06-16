هجوم غادر لمليشيا الحوثي بغطاء من المدفعية الثقيلة والطيران المسيّر بمحافظة الجوف والجيش الوطني يفشل الهجوم ويوقع فيهم خسائر كبيرة

الإثنين 16 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تصدّى أبطال القوات المسلحة، لهجوم عدائي من عناصر تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في جبهة حويشيان بمحافظة الجوف.

وأفشلت القوات محاولة تسلل لعناصر حوثية إرهابية كانت تحاول التقدم واستحداث مواقع وتحصينات جديدة، بغطاء من المدفعية الثقيلة والقذائف والطيران المسيّر، إلى جانب تغطية نيرانية كثيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وبحسب مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد تعاملت وحدات الجيش مع الهجوم بكفاءة عالية، وكبّدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع تحت وقع الضربات المركزة.

وأسفرت العملية عن استشهاد أحد أبطال الجيش خلال المواجهات.

كما تمكنت قواتنا من استهداف مرابض مدفعية تابعة للمليشيا كانت تُستخدم في تنفيذ الهجوم، ما أدى إلى تحييد المدفعيات المعادية، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الإرهابية في الموقع المستهدف.