هجوم غادر لمليشيا الحوثي بغطاء من المدفعية الثقيلة والطيران المسيّر بمحافظة الجوف والجيش الوطني يفشل الهجوم ويوقع فيهم خسائر كبيرة الدكتوراه بامتياز للباحث علي عزي في اللسانيات من جامعة تعز عاجل.. شاهد لحظة مغادرة مذيعة التلفزيوني الإيراني الرسمي أثناء البث المباشر بعد استهداف إسرائيل للمبنى عاجل: أضخم حاملة طائرات بالعالم تتجه إلى الشرق الأوسط.. هل تدخل أمريكا خط المواجهة بين اسرائيل وإيران؟ فوز المنتخب السعودي في أول مبارياته في بطولة الكأس الذهبية بأمريكا مقتل دفعة جديدة من قادة الحرس الثوري أعلنت اسرائيل اغتيالهم واعترفت إيران.. الأسماء والمناصب اسرائيل وإيران تعلنان حصيلة رسمية بالقتلى منذ الجمعة والحرب تدخل يومها الرابع اسرائيل تحدد هدف العملية ضد ايران وتعترف بخسائر فادحة بعد ساعات عنيفة ليلة أمس وفجر اليوم نتنياهو: ''إيران حاولت نقل أسلحة نووية الى الحوثيين'' كارثة مالية تضرب اليمن: الريال ينهار مجددًا أمام العملات الأجنبية وسط صمت قاتل!
تصدّى أبطال القوات المسلحة، لهجوم عدائي من عناصر تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في جبهة حويشيان بمحافظة الجوف.
وأفشلت القوات محاولة تسلل لعناصر حوثية إرهابية كانت تحاول التقدم واستحداث مواقع وتحصينات جديدة، بغطاء من المدفعية الثقيلة والقذائف والطيران المسيّر، إلى جانب تغطية نيرانية كثيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وبحسب مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد تعاملت وحدات الجيش مع الهجوم بكفاءة عالية، وكبّدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع تحت وقع الضربات المركزة.
وأسفرت العملية عن استشهاد أحد أبطال الجيش خلال المواجهات.
كما تمكنت قواتنا من استهداف مرابض مدفعية تابعة للمليشيا كانت تُستخدم في تنفيذ الهجوم، ما أدى إلى تحييد المدفعيات المعادية، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الإرهابية في الموقع المستهدف.